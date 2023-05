Necesita apoyo para continuar tratamientos

Ciudad Juárez.- Con sólo 2 años y dos meses de edad, Rebeca ha tenido dos cirugías para la reconstrucción de su oído izquierdo, pues gracias a la voluntad de un grupo religioso y de la comunidad fronteriza su familia logró pagar 110 mil pesos. Sin embargo, debe continuar con los tratamientos durante un año, que será difícil sustentar debido a las carencias económicas de sus padres.

Lizbeth Mojica Tavarez, madre de la menor, comentó que su hija padece parálisis cerebral, problemas del habla y en sus pies; por ese motivo debe llevarla con varios especialistas pata tratar sus patologías, y el tratamiento que necesita consiste en inyecciones que tienen un costo de mil 500 pesos cada una, cantidad que le es difícil reunir cada mes debido a que ella y su esposo son vendedores informales.

Mojica mencionó que, además de cubrir las inyecciones, debe pagar 600 pesos en terapias psicológicas de manera semanal y llevarla al ortopedista para que la revise porque tiene el pie plano, y tendrá que usar zapatos ortopédicos y plantillas hasta los 9 años de edad.

“Después de la primera operación la médico cirujano no me dijo que tenía que estar en tratamiento después de la cirugía, entonces, como yo no vi que su orejita mejorara la llevé con otro cirujano, y él fue quien me comentó que necesitaba estar en tratamiento mensual por un año, y son inyecciones de esteroides para que no se le cierre otra vez el oído ni se le vuelva a hacer la bandita de carne, y las bolitas que tenía como tipo verrugas”, explicó Mojica.

Además de estos padecimientos, Rebeca tiene problemas del habla y se le practicó también una operación de frenillo en la primera intervención, por ese motivo debe estar en terapia psicológica, dijo la madre de la menor.

Lizbeth Mojica y su esposo trabajan haciendo diversas actividades para poder solventar los gastos de los tratamientos que requiere para mejorar su salud. La familia vive en la colonia El Granjero y vende en mercados de segundas ropa y diversos artículos.

Para donaciones puede comunicarse al teléfono (656) 174-4007, o puede hacer los depósitos al banco BBVA, al número de cuenta 4152 3137 8747 7335, a nombre de Lizbeth Mojica Tavarez.

