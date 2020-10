Necesita Ángel una cirugía

Cortesía / Anuncio para recaudar fondos en beneficio de Ángel Ariel

Con la venta de alimentos y otras actividades, la familia del niño Ángel Ariel busca reunir el dinero que necesitan para pagar la cirugía cerebral con la cual le colocarán una válvula especial para controlar el padecimiento que tiene.

El pasado domingo hicieron una kermés y lograron reunir parte de los casi 70 mil pesos que necesitan para la intervención quirúrgica y tratamiento posterior del pequeño de 18 meses de edad y tal vez organicen otra actividad similar el siguiente fin de semana, dio a conocer Lucero Estrada, mamá de Ángel.

El niño padece de hidrocefalia congénita y a los 20 días del nacimiento tuvo una neuroinfección que le comió el cerebro, por lo que sólo tiene el líquido cefalorraquídeo, explicó la señora.

Dijo que los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social le dijeron que no hay nada por hacer para que Ángel Ariel siga con vida, menos someterlo a una cirugía, ya que por su condición no es apto para este procedimiento.

“Ellos me dijeron que lo único que quedaba era que yo lo asistiera y le diera las cosas que necesita, pero no se podía hacer más por el niño”, comentó.

“Sin embargo, yo no estuve de acuerdo con lo que me dijeron en el Seguro Social y busqué otras alternativas para mantener con vida a mi pequeño y lo llevé con otro doctor y aunque él me aclaró que sus funciones neurológicas no las va a tener, se le podía hacer la operación para que no le creciera más la cabeza y con ello aumentaran las complicaciones”, explicó la mujer.

De acuerdo a lo que le informó el médico, al niño le implantarán una válvula de Pudenz, que le va a ayudar a que no le crezca más la cabeza, ya que con ella podrá drenar el agua que tiene en esta parte del organismo.

El costo de la operación es de alrededor de 70 mil pesos, cantidad que la familia de Ángel no ha podido reunir todavía, por eso están organizando distintas actividades para recabar ese dinero, de acuerdo a lo comentado por Lucero.

“Sabemos que el niño no nos va a durar mucho, pero sí que sea más y con menos sufrimiento, por eso es la cirugía, por eso le pedimos a la comunidad que se una a la causa y nos apoye cuando hacemos la kermés o cualquier otra actividad para juntar el dinero que necesitamos”, indicó.

Comentó que con lo obtenido en la venta de comida del domingo lograron cubrir el costo de los estudios preoperatorios, pero les falta la mayoría y consideran hacer otra kermés en las próximas semanas, a fin de reunir el costo total de la operación y el tratamiento a que debe someterse el niño.

“Si más gente se une apoyándonos en la kermés que hagamos, más pronto tendremos con qué pagar lo de la cirugía, el hospital y los gastos que eso representa”, dijo Lucero. (Luis Carlos Cano C. / El Diario)