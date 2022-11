Narran su experiencia con hilos de colores

Ciudad Juárez.— Lejos del país del que tuvo que huir con su hijo, de entonces 4 años de edad, por amenazas de muerte, hace tres años Iliana encontró en Casa de Acogida un refugio en Ciudad Juárez, en donde aprendió a bordar pero también a ayudar a otros migrantes.

La originaria de El Salvador forma parte de los más de 130 migrantes de distintas nacionalidades que han encontrado en el bordado una forma de sanar sus heridas emocionales y de obtener recursos para mantenerse en la ciudad, e incluso para apoyar a sus familias en sus lugares de origen.

En 2019, esta frontera tuvo un alza significativa de población migrante que, buscando asilo en Estados Unidos, fue retornada y obligada a esperar por su solicitud de asilo en el lado mexicano a través del programa ‘Quédate en México’ o ‘Permanecer en México’, de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).

Ante el fenómeno, asociaciones civiles y eclesiásticas se dieron a la tarea de brindar el apoyo necesario para mitigar lo más posible el proceso de espera a través de diferentes iniciativas.

“En mayo de 2019 empezamos un espacio para recibir gente y el 5 de septiembre de 2019 abrimos la Casa de Acogida, porque la gente estaba quedándose en la calle, había mujeres con niños y nos llevamos para allá a muchas familias”, y en noviembre comenzaron a utilizar el arte como resiliencia, explicó la activista Cristina Coronado.

Un espacio autosustentable

Así nació el Proyecto de Acogida de la asociación civil Junt@s Vamos, el cual promueve un encuentro entre mujeres migrantes en vulnerabilidad y resiliencia, las cuales al integrarse a esta comunidad se les instruye el oficio del bordado.

“(¿Qué sigue) cuando tienes que exiliarte para poder seguir viviendo, cuando tienes que enterrar a tus muertos y a tus sueños en el traspatio de la memoria, cuando decides por fin emprender la aventura terrible de atravesar un país en el que se han muerto miles antes que tú, con la promesa remota de poder cruzar el río Bravo y comenzar una nueva vida en una tierra que no es la tuya?”, destaca el proyecto Bordaer, que muestra el trabajo realizado por los migrantes.

El proyecto de bordado convirtió a Casa de Acogida en un espacio autosustentable. Los bordados que salen del taller son elaborados por las manos de mujeres que han adquirido la capacidad de hilar su dignidad con la inspiración artística, quienes hilando signos de sus propios países crean bolsas que son vendidas en 40 dólares, 20 de los cuales son para ellas, y el resto para continuar con el programa.

“Han bordado más de 130 migrantes, hubo migrantes que juntaron para pagar su boleto de avión cuando cruzaran a Estados Unidos, hubo migrantes que mandaban dinero para sus familias, a su lugar de origen. Y después de los que se fueron, invitamos a gente de la comunidad para continuar con el proyecto de sanación en la parroquia Corpus Cristi”, informó Coronado.

“En las noches yo me pongo a reflexionar cuánto he crecido. Estados Unidos me cerró las puertas y Casa de Acogida de Ciudad Juárez me las abrió. Todo eso que ven aquí ha sido parte de mi sanación, del proceso de estar aquí”, dijo Iliana al mostrar sus bordados.

La llegada de Iliana y Dany

Después de huir de las pandi-llas de El Salvador, Iliana y su hijo Dany Emanuel llegaron a esta frontera el 27 de junio de 2019. Primero fueron albergados en la Casa del Migrante, pero cinco meses después fueron invitados a Casa de Acogida, en donde aprendió a bordar junto a otras mujeres migrantes.

“Nuestro destino inicial era los Estados Unidos, país en el que iniciamos un proceso de asilo migratorio que se extendió durante nueve meses, pero que al final no prosperó. Viéndolo ahora, creo que Dios tenía algo mejor preparado para nuestras vidas. Se cerró la puerta a los Estados Unidos, pero Ciudad Juárez nos recibió”, comentó.

Actualmente, Iliana enseña a bordar a otras mujeres como parte del proyecto de bordado en la parroquia de Corpus Christi, en la colonia Rancho Anapra. Además, es voluntaria en Catedral para ayudar a otros migrantes.

“Bordar me ha servido de terapia, sanación, porque yo estuve en un proceso durante nueve meses (de solicitud de asilo en Estados Unidos), un proceso duro, largo, difícil, y pues cuando estaba en el bordado me ayudaba tanto emocionalmente como económicamente, porque nos pagaban y estaba pendiente de mi hijo, no me tocaba salir a trabajar. Me ayudó mucho a crecer”, explicó.

A través del proyecto de Bordaer, cartografía y narrativa migrante, en conjunto con el Museo de Arte de Ciudad Juárez, Enfoque A.C. y Postales desde la Frontera, los migrantes muestran a los juarenses su trabajo expuesto de martes a sábado de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y los domingos de 12:00 a 5:00 de la tarde.

Exponen sus productos

• De martes a sábado de 10:00 am a 6:00 pm

• Domingos de 12:00 a 5:00 pm