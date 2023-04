Narran horas de desesperación en el puente ‘Libre’

Ciudad Juárez.— Esperar en la fila más de dos horas para ir a El Paso es una situación que muchos conductores fronterizos tienen que soportar con todo lo que implica, como lidiar con los autos que se quieren meter y en ocasiones las ganas de ir al sanitario.

En esas dos o más horas, aseguran que deben tener mucha paciencia ante los sentimientos de desesperación y frustración que les provoca la espera, indicaron algunos en entrevista.

“Sí, es muy desesperante estar más de dos horas en el carro, te duele la espalda y demás, pero no hay de otra mas que esperar. ¿Qué hacemos?, si reclamamos a los ‘customs’ nos va peor; sí es fastidioso”, dijo Ana, una de las guiadoras que ayer después de mediodía utilizó el puente ‘Libre’.

Debido a la crisis migratoria, el Gobierno de Estados Unidos destinó a agentes de Aduana que estaban en los cruces al procesamiento de migrantes que ingresaron al país, pero se espera que sea temporal, indicó el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo que este día habrá una reunión convocada por el Estado con los tres niveles de gobierno para tratar este asunto y encontrar soluciones en conjunto.

Explicó que los agentes estadounidenses tuvieron que procesar estos días a más de 3 mil migrantes y por ello se distrajeron de sus actividades habituales en los cruces.

Indicó que aunque se pusieron a procesar a los migrantes, no significa que todos los solicitantes van a quedarse en ese país, ya que en muchos casos pueden ser retornados.

“Fue una manera de atender la crisis”, mencionó.

El alcalde reiteró que no cree que la situación en los cruces, tanto para personas como para el comercio, vaya a empeorar.

“Obviamente estaremos informando, pero fue una situación, digamos de crisis, que fue atendida por el Gobierno norteamericano y obviamente pues ellos en este momento no tienen más personal”, manifestó.

Afirmó que tras la reunión para tratar el tema de migración habrá más información de este asunto.

“Pues no nos queda de otra mas que esperar, sabíamos que íbamos a tardar pero no tanto, y si nos dan ganas de ir al baño, pues aguantarse también”, indicó Ana, quien dijo que iba a El Paso de compras.

Mishelle, quien trabaja en El Paso, contó que la semana pasada en el puente Zaragoza hizo tres horas para pasar en su auto.

“Mientras espero escucho música o ‘podcasts’, a veces estoy en el celular pero no me gusta tanto porque tengo que poner atención a los otros carros. Me acabo de comprar unos ‘fidget toys’ y esos también me ayudan”, indicó.

Agregó que lo más pesado de las filas es lidiar con la gente “sin sentido común”.

“Por ejemplo que no dejan pasar a medio puente cuando las filas se juntan, o los abusones que se meten y no dejan que las filas avancen. Si todos lo hicieran bien y no fueran abusones las filas no serían tan largas ni se tardarían tanto”, indicó.

Caminar, una opción

Briana Rodríguez, quien también cruza diariamente en su auto por el ‘Libre’ para ir a estudiar, dijo que debido a las esperas de hasta tres horas que ha hecho, está considerando irse caminando.

“Siempre se me meten los carros, es bien frustrante, pensaba mejor irme a pie”, comentó.

Gracie es otra fronteriza que todos los días hace tres viajes a El Paso en el vehículo de la familia, para dejar a los niños a la escuela, para ir a su trabajo y cuando van por ella, y en los últimos días ha tardado hasta tres horas para cruzar.

“Hoy (ayer) fue el día más pesado, hice dos horas en la mañana y ahora en la tarde. Tratamos de mantener conversaciones para pasar el tiempo pero casi siempre es observar a los otros carros porque la desesperación es mucha y se meten a la brava y pues nunca sabes cuáles carriles estarán cerrados, qué días, con la construcción del lado americano por el puente Libre”, comentó.

Brandon, quien ayer al mediodía llevaba dos horas de espera y apenas iba llegando a la altura de la aduana mexicana, dijo que trabaja en la vecina ciudad y ya está acostumbrado a las filas.

“Desde hace como dos semanas están muy largas las filas”, mencionó mientras avanzaba e iba escuchando música para hacer amena la espera.