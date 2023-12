Narran extranjeros las penurias vividas

Las políticas migratorias de México y Estados Unidos han provocado que recorrer el país sea lo más difícil de la travesía de las personas en situación de movilidad debido a los secuestros, las violaciones que sufren por parte de las autoridades y el abandono en medio del desierto chihuahuense por parte de los trenes de carga, narraron quienes después de meses lograron arribar a esta frontera.

“Nos han tratado de pésima manera, nos secuestran, nos persiguen, no nos venden boletos para viajar en bus, tenemos que agarrar el tren y luego nos dejan a mitad del desierto; nosotros duramos tres días sin comer, gracias a Dios la gente que está cerca, en los pueblos, nos dan algo de comer y así es como podemos seguir… y llegamos aquí en cola, de ‘raite’ como le dicen aquí”, narró José, un migrante venezolano de 25 años de edad.

Después de viajar durante tres meses desde su país hasta Ciudad Juárez, el sudamericano se sorprendió al llegar al bordo del río Bravo y encontrarse con un muro binacional creado por unidades del Instituto Nacional de Migración y un cerco de púas vigilado por agentes de la Guardia Nacional de Texas en el lado estadounidense.

“No sabía que estaba así, estamos pendientes de cruzar, y bueno… que sea lo que Dios quiera”, dijo mientras se preparaba para ingresar a Estados Unidos de manera irregular, a través del cauce internacional, con la esperanza de ser liberados dentro de Estados Unidos por los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en la Ciudad de México con una comitiva enviada por el presidente Joe Biden, para tratar temas sobre cooperación bilateral en materia de movilidad humana, gestión regular de flujos migratorios y expansión de vías legales para la migración.

El objetivo, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue promover una gestión regular de flujos migratorios y la expansión de vías legales para la migración. Y el acuerdo fue crear un equipo de trabajo conjunto con países de Centroamérica y Sudamérica.

La comitiva estadounidense estuvo encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien fue acompañado del secretario de Seguridad Nacional y encargado de la política migratoria estadounidense, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, Liz Sherwood–randall.

“La verdad es que Estados Unidos tiene una política migratoria que le da la posibilidad a muchos de lograr una visa de trabajo, antes no había esa posibilidad. Pero, pues también hay límites, ¿no? Lo que se tiene que buscar es que la gente pueda tener trabajo, ingreso, ser feliz en donde nació, donde están sus familiares, eso es lo ideal, no la contención, sino el que la gente no salga de sus comunidades”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina, previo a la reunión.

Recordó que cuando hay crisis económica o cuando crisis política se incrementa el flujo migratorio, por lo que deben de atenderse dichas causas.

“Les hace falta más, apoyar más, y eso es lo que debería de estar proponiendo el Congreso, con todo respeto, cómo autorizar recursos para la cooperación y el apoyo de pueblos pobres de América Latina y del Caribe, en vez de estar ahí poniendo las barreras, las alambradas en el río o pensando en construir muros.”, señaló mientras más grupos de personas intentaban cruzar un cerco de púas entre El Paso y Ciudad Juárez.

Mientras ambos gobiernos se reunían, alrededor de un centenar de extranjeros más caminaban por segundo día consecutivo sobre la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez, luego de haber sido dejados varados desde el viernes 22 de diciembre por un tren de carga en el que viajaban.