Narra madre calvario de sueños frustrados

Ciudad Juárez.- Con apenas 16 años de edad, Griselda Murua López tenía dos grandes sueños: la paleontología y el diseño de modas, pero no pudo cumplir ninguno porque el 13 de abril de 2009 fue desaparecida en Ciudad Juárez, en donde hoy su mamá cumple 15 años en su búsqueda.

Cuando desapareció, Consuelo López salía a las calles de la ciudad a buscar a la mayor de sus tres hijas, la desesperación la hizo también entrar a los bares de la zona Centro, en donde seis meses después la vio.

“Traía su cabellito más cortito y teñido güero… sí –me vio–, solamente me hizo una señal de que me callara, que no hiciera nada. Y pues la verdad yo no podía reaccionar porque en ese tiempo yo no podía caminar bien, no podía salir corriendo ni tirar golpes, ni nada. Decidí salirme de ahí. Me quedé en shock. Y yo pensé que comentándoselo a la autoridad ellos iban a ir por ella para que me la regresaran, pero creo que me equivoqué, porque ya después de ahí ya nunca más volví a saber de ella”, lamentó la madre.

Recordó que sólo vio que un guardia de seguridad se dirigía hacia ella, cuando decidió salir a pedir ayuda con la esperanza de ver regresar a su hija a casa acompañada por los agentes investigadores.

“Salí de ahí para comentárselo a los agentes pero la verdad no tuve la respuesta que yo esperaba por parte de ellos. Yo pensé que iban a presionar a esas personas, que los iban a obligar a regresármela”, dijo quien hoy pegará una vez más las pesquisas con el rostro de su hija en el Centro de la ciudad.

Será en el Monumento a Benito Juárez, porque Griselda estudiaba en la preparatoria Allende, pero acababa de abandonar el semestre porque su mamá no tuvo dinero para pagar. Entonces, Griselda tenía dos hermanas menores, pero la más pequeña murió después de su desaparición.

El 13 de abril de 2009, salió de su casa –ubicada en la colonia Independencia II– para realizar un pago en Soriana Sanders. Iba con una amiga, con quien al parecer luego se dirigió al Centro de la ciudad, porque iban a comprar un vestido que ella se llevaría a su casa y su amiga se iría a El Paso. Pero ella nunca regresó.

Griselda tenía novio, quien aseguró no saber nada de ella, mientras que Consuelo sospechaba de la mamá de su amiga, por lo cual le reclamó y le suplicó en diversas ocasiones que le regresara a su hija, sin obtener respuesta.

“Voy a pegar pesquisas a mis posibilidades. Solamente le pido a Dios que me ayude a estar en paz, a que regrese. Yo la espero con los brazos abiertos, ya no le preguntaría nada, no me interesa preguntar nada, sólo abrazarla”, pidió.

Después de 15 años de búsqueda y dolor, la madre dijo haber sentido mucha indiferencia por parte de la Fiscalía General del Estado, y a veces también de la comunidad juarense, quien ve el delito de la desaparición de personas como algo ajeno.

“Que nos ayuden a encontrarlas, esto no es un juego. Es terrible vivir en la incertidumbre, no saber si comen o si duermen, es muy doloroso… mi niña es muy sencilla, muy dócil, muy bonita niña”, pidió quien hoy pegará las pesquisas con el rostro de su hija a partir de las 10:00 de la mañana en el Monumento a Benito Juárez. (Hérika Martínez Prado / El Diario)