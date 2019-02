Narra en juicio la última vez que vio a su madre con vida

La hija de una mujer asesinada en junio del 2017, declaró ayer ante un Tribunal de Enjuiciamiento para narrar la última vez que vio con vida a su madre y cómo se enteró del fallecimiento.

El testimonio fue recibido en el juicio oral que se instruye en contra del presunto responsable, Gustavo Martín del Campo Martínez, quien está acusado de haber cometido los delitos de homicidio y violación ambos con penalidad calificada.

Soledad Soto Soto fue privada de la vida entre las 21:00 horas del 17 de junio del 2017 y las 09:00 del día siguiente en el interior de su vivienda en la calle Mariano Abasolo casi esquina con José María Morelos de la colonia Barrio Alto.

El cadáver fue encontrado el 21 de junio luego de que vecinos advirtieron que tenían días sin verla y que de la casa provenían olores fétidos.

Ayer con las manos temblorosas pero la voz firme, la hija de la víctima le señaló al titular de un Tribunal de Enjuiciamiento, que su madre recibía una pensión de forma periódica y era dueña de varios locales en renta y la última vez que la vio fue el 17 de junio cuando acudió a recogerla a un centro comercial de donde salieron cargadas porque la víctima tenía planeado salir de viaje con otra hija y compró dos maletas, comida para compartir ese día con ella y para surtir una alacena.

La testigo recordó que ese día después de comer, su mamá le pidió a su consuegra que cuidara de sus nietos y no los dejara solos. Luego se despidió porque una persona iba a ir a darle mantenimiento a un aire, al parecer se trataba del ahora procesado.

“Ese día a las 9:45 de la noche me llamó mi mamá, era extraño porque ella no hablaba después de las 8 de la noche… me dijo que no saliera de la casa. Yo escuché la voz de un hombre y hay con perdón pero le pregunté con quién chin... estás, ella me contesto: con el plomero mija”, señaló la testigo.

Madre e hija también se pusieron de acuerdo para verse al día siguiente, domingo, pero Soledad Soto de 60 años nunca llegó a la casa de la hoy testigo y ella pensó que su madre estaba molesta así que decidió darle tiempo y hasta el día siguiente fue a buscarla a la casa de la calle Mariano Abasolo número 323, le estuvo gritando pero no salió, también la espero tres horas sin éxito.

El miércoles siguiente, 21 de junio, un vecino de la víctima le llamó a la hoy testigo para decirle que no había visto a Soledad y que de la vivienda de ésta provenían fétidos olores además la puerta de esprín estaba cerrada y la de madera continuaba abierta como testigo la había visto el lunes anterior.

Por lo que la declarante y su hermana acudieron a la casa y vieron el momento en que un bombero salió de la propiedad para dar la noticia de que Soledad estaba muerta. Días después, al ir a limpiar la casa, la testigo y unos amigos encontraron un cuchillo con mango blanco y un envase de cerveza en la recamara de la víctima y llamaron a los investigadores para decirles que olvidaron recabar esas evidencias.

Ayer también compareció ante el Tribunal de Enjuiciamiento, la médico legista que practico la necropsia a la víctima e informó al juez que la causa de muerte de Soledad fue una laceración de la vena yugular y al momento de realizar la cirugía tenía de cuatro a seis días de haber fallecido. Datos oficiales indican que la víctima también fue violada.





