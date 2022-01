Nadie sabe cuándo regresa la Guardia

Ciudad Juárez.— Los elementos de la Guardia Nacional (GN) adicionales no han llegado a la ciudad y el Municipio sigue buscando un lugar dónde hospedarlos, aseguró el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

En un recorrido por el cuartel de Anapra, personal militar dijo que los dos mil elementos no han arribado a la ciudad y no dio a conocer la fecha, para no alertar “a los malos”.

El cuartel lucía sin personal adicional, únicamente los que vigilan las instalaciones.

El lunes pasado en la reunión semanal de la Mesa de Seguridad, a la que asisten autoridades de los tres niveles de gobierno se habló del regreso de 2 mil elementos de la Guardia Nacional, afirmó el alcalde.

Dijo que el Municipio buscará un inmueble de su propiedad para hospedarlos, pero ayer aseguró que todavía no estaba definido el lugar.

Se buscó una versión oficial de la GN pero su vocera, Daniela Gómez Gómez, no respondió su teléfono celular.

El alcalde aseguró que la administración municipal sólo colaborará con el hospedaje, y el resto de los gastos, correrá a cargo de la Guardia Nacional.

Afirmó que el Municipio cuenta con un inmueble que está grande y junto con autoridades militares se revisará si se puede habilitar, si es así, el Estado arreglará los baños.

Pérez Cuéllar dijo que la Guardia Nacional tiene su presupuesto para el hospedaje, y lo único que hace falta en este momento es una propiedad.

En la ciudad existen tres cuarteles, cada uno con lugar para 120 elementos, por lo que se buscará lugar para los activos de la GN y del Ejército Mexicano que no quepan, afirmó el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Muñoz Morales.

En otras ocasiones los militares adicionales que llegan a la ciudad acampan, pero ahora debido al clima de la temporada buscan un lugar cerrado.

Elementos de la GN se retiraron de la ciudad a finales de diciembre para relevo, y esta semana fue cuando se informó que regresarán para colaborar en las acciones de vigilancia en la ciudad.

En números

2 mil efectivos que retornarán para ayudar en la seguridad pública

3 cuarteles hay en esta ciudad, en los que únicamente caben 360