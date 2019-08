Nadie mide afectación no material de víctimas

En lo que va del año al menos en ocho sentencias se ha condenado a pagar la reparación del daño moral, además de la pena corporal y en algunos casos también se les ordenó liquidar una multa e indemnizaciones.

El daño moral en el proceso penal tomó vigencia debido a que la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua contempla el derecho de los ofendidos y de las víctimas a la reparación del daño integral y en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) se introdujo la figura de los asesores jurídicos para las víctimas.

Estos últimos se han enfocado a solicitar el pago del daño moral. Sin embargo el cumplimiento no ha sido posible pues los asesores jurídicos y los agentes del Ministerio Público (MP) han sido omisos en dar a los jueces de Ejecución de Penas los elementos para que ellos puedan determinar las cantidades.

En los juicios orales 28/18, 226/18, 227/18, 23/18, 52/19, todos seguidos por el delito de secuestro así como en los número 86/18 y 40/19 por el ilícito de homicidio y en el 325/17 correspondiente a una violación, diversos tribunales de Enjuiciamiento consideraron incluir el daño moral como parte de las sentencias condenatorias, de acuerdo con un informe emitido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua.

En todos los casos los integrantes de los tribunales de Enjuiciamiento determinaron como genérico el daño moral y ordenaron que sean los jueces de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales quienes determinen y el monto económico que corresponde.

Empero, los jueces de Ejecución no cuentan con los parámetros para medir el daño moral. Aunado a que en la mayoría de los casos la pena de encarcelamiento es tan alta que los delincuentes no pagan pues no tienen derecho preliberacionales.

“No se ha podido dictar ni una resolución, desde el año pasado. Los asesores jurídicos no nos dan los elementos. Se trata de un derecho a la reparación del daño integral por la afectación que se les causa el delito a las víctimas. En la sentencia sí se acredita que debe cumplirse con pagar el daño moral pero no nos dan los parámetros ni a quiénes debe alcanzar porque no sólo es para los afectados directamente también pueden ser para hermanos, tíos, etcétera”, explicó un juez de Ejecución.

El entrevistado señaló que el daño moral es la afectación no material que puede sufrir una persona como consecuencia de un delito, desde un menoscabo emocional; el lucro cesante; la afectación psicológica y el plan de vida, entre otros aspectos.

“El lucro cesante es por ejemplo cuando una persona debe dejar de trabajar para cuidar a un enfermo, a alguien que debido al delito está padeciendo enfermedad; el menoscabo emocional se puede ver en aquéllas personas que a raíz de sufrir el delito no tienen ánimo para salir a trabajar, para luchar; el plan de vida del difunto se calcula sabiendo su edad y analizando la expectativa de vida o los años que se esperaba viviera y cuánto podría haber percibido durante ese lapso”, explicó un juez de Ejecución de Penas quien dijo que esos datos son los que han omitido los asesores jurídicos y los agentes del MP.

“Lo que hacemos como jueces de Ejecución cuando nos llegan estos asuntos es darle vista al agente del MP que está adscrito al juzgado para que recabe la prueba a fin de que se concretice el daño moral líquido. Pero hasta el momento en ningún caso hemos fijado el monto porque las víctimas no quieren venir o simplemente no se puede recabar prueba”, agregó el juzgador.

El vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte, Alejandro Ruvalcaba, informó que a la fecha esa dependencia cuenta con 13 asesores jurídicos activos en audiencias y otros cinco laborando en otras áreas y la función de ellos es “orientar y asesorar a las víctimas de algún delito o de violaciones a derechos humanos así como representarlas desde el inicio hasta la culminación de los procesos".

El mes pasado los asesores acudieron a 115 audiencias penales, dijo el portavoz.

“Desde el 2017 se comenzó a contar con asesores, después de que se les dio un curso en la escuela estatal en noviembre del 2016 y se está trabajando para contar con más asesores”, puntualizó.

En uno de los casos donde se contó con asesor jurídico fue en el juicio oral instruido en contra de Rosalío Soledad Morales, de 23 años de edad, quien fue encontrado culpable de haber asesinado al niño David Rafael Santillán Vargas mejor conocido como Rafita.

El junio pasado un Tribunal de Enjuiciamiento unitario, integrado por el juez Arnulfo Arellanes Hernández, emitió un fallo condenatorio en contra de Rosalío Soledad y lo sentenció a 45 años de cárcel así como sufragar los salarios que dejaron de percibir los padres de Rafita mientras lo buscaban y al acudir al juicio oral, cantidad que asciende a mil 752 pesos también a pagar otros 352 pesos correspondientes al fondo de ahorro al que dejaron de aportar.

De igual forma a cumplir con el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que requiera la familia; a sufragar 400 mil 200 como indemnización por muerte y cuatro mil 800 pesos de gastos funerarios y a cumplir con el daño moral.

El juez Arellanes dejó indeterminada esta última cantidad y ordenó que la fije el juez de Ejecución que por turno conozca del asunto.

El 8 de agosto del 2018 Rafita estaba en la casa de Rosalío, en la calle Playa de San Carlos 9960-14 del fraccionamiento Praderas del Pacífico, y presuntamente al quebrar un alhajero, Rosalío se enojó y lo empujó, provocando que el niño cayera al piso y se golpeara con un sillón.

Al verlo sin signos vitales, Rosalío lo metió al clóset de su habitación durante cinco días hasta la madrugada del 13 de agosto cuando lo sacó para depositarlo en un lote baldío ubicado en Paseos de la Cúpula y Paseos de la Plaza.

Datos extraoficiales indican que Rosalío no ha pagado nada de lo ordenado por el juez Arellanes debido a la situación económica de él y de su familia y dado que se interpuso el recurso de casación.

Las otras personas sentenciadas, a quienes se les ordenó cumplir con el pago del daño moral, enfrentan penas que van de los 55 a los 24 años de cárcel.





Para anotar

1— La Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua contempla el derecho de los ofendidos y de las víctimas a la reparación del daño integral

2— El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) introdujo la figura de los asesores jurídicos para las víctimas

3— Éstos últimos son los que solicitan este pago









Incumplimiento





• Se han registrados problemas en este proceso

• Los asesores jurídicos y los agentes del Ministerio Público (MP) han sido omisos en dar a los jueces de Ejecución de Penas los elementos para que ellos puedan determinar las cantidades





De qué se trata este delito





Es la afectación no material que puede sufrir una persona como consecuencia de un delito:





• Menoscabo emocional

• Lucro cesante

• Afectación psicológica y

el plan de vida









En cifras

13

Asesores jurídicos activos en audiencia

5

Laboran en otras áreas

115

Audiencias a las que asistieron el mes pasado





[email protected]