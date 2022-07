Nada es igual tras el regreso a las aulas

Ciudad Juárez.— El retorno a las clases presenciales en las escuelas de nivel básico visibilizó las brechas de aprendizaje causadas por la educación a distancia que se adoptó para hacerle frente a la pandemia por Covid-19: estudiantes de nivel primaria no lograron aprender a leer y escribir, incluso algunos ni siquiera desarrollaron habilidades básicas como sostener un lápiz o usar unas tijeras.

Hoy concluye oficialmente el ciclo escolar 2021-2022, el cual arrancó el 30 de agosto por medio de un regreso voluntario a las aulas y a partir del 13 diciembre debió enfrentar una vez más un período de confinamiento provocado por el incremento de contagios a nivel estatal, por lo que fue hasta el 14 de febrero de este año que los estudiantes pudieron volver a las escuelas de manera general.

“Uno de los principales retos fue el desfase de los niños, no traen los mismos aprendizajes, sabemos que cada uno aprende de diferente manera, pero en esta ocasión fue muy notorio. Tuve que trabajar contenidos de primero, de segundo y de tercer grado porque son las bases que se necesitan para los nuevos aprendizajes”, dijo la maestra Edith Villanueva, quien imparte cuarto grado en la escuela primaria Aida Herrera Torres, ubicada en la colonia Demetrio Flores.

Antes de la pandemia por Covid-19, los maestros podían llegar a enfrentar situaciones extraordinarias con un estudiante, sobre todo con quien tuviera alguna necesidad especial, pero al regreso de la contingencia el rezago en la comprensión de lectoescritura se agudizó al punto de que el ciclo escolar terminó y no se logró nivelar a todos los alumnos.

De los estudiantes con los que trabajó la maestra Villanueva hubo tres que al finalizar el ciclo no lograron alcanzar el nivel de alfabetización acorde al cuarto grado, porque cuando se decretó el confinamiento –a nivel nacional las clases fueron suspendidas el 23 de marzo de 2020– estaban cursando el segundo año y a causa de la educación a distancia no pudieron reforzar los conocimientos adquiridos.

“Los primeros dos grados de primaria son muy importantes porque es donde los alumnos adquieren los cimientos de la lectura y la escritura”, dijo la maestra Daniela Soto, quien este ciclo trabajó con 35 estudiantes de primer grado en la escuela Educar para la Libertad, ubicada en la colonia Urbivilla del Cedro, de los quienes 18 lograron adquirir los conocimientos de su nivel educativo.

La alfabetización de los estudiantes se divide en cuatro niveles: presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético. En el primero aprenden a distinguir entre los números y las letras, incluso logran escribirlos, pero se trata de un nivel propio de la educación preescolar, situación en la que se quedaron seis alumnos de la maestra Soto; el resto logró avanzar de nivel.

Las conductas de los infantes

En el inicio de las clases tuvo que retomar los aprendizajes que los estudiantes debieron haber adquirido en preescolar, desde habilidades básicas como agarrar un lápiz hasta principios de matemáticas como el conteo; sin embargo, el rezago educativo no se limitó a los aspectos cognitivos, también afectó el desarrollo socioemocional de los estudiantes.

“Lo más notorio fue que los niños no adquirieron esa parte de sociabilizar con los demás compañeros, no fueron como comúnmente entraban en otros ciclos. En un ciclo normal son muy extrovertidos, quieren jugar y platicar, pero éstos no, ellos eran callados, tímidos y no respetaban turnos”, dijo la maestra Soto, para quien el confinamiento en el interior de los hogares afectó las conductas de los infantes.

Incluso le sorprendió el comportamiento de sus alumnos durante la primera realización de una actividad en el patio de la escuela: se trató de un juego en el que tenían que correr, pero al darles la señal nadie se movió y al cuestionarles si no habían jugado en su casa mientras no iban a clases presenciales la mayoría respondió que no. “Me encontré con niños muy diferentes a hace tres años”, dijo la maestra Soto.

La misma situación fue detectada por la maestra Villanueva, quien durante las clases que pudieron llevarse a cabo por medio de videollamadas se dio cuenta de que los estudiantes estaban ansiosos por regresar a la escuela, pero cuando volvieron a los salones de clases tomaron una actitud distinta a la que expresaban a través de las pantallas.

Las situaciones que enfrentaron las maestras en las primarias Aida Herrera Torres y Educar para la Libertad no fueron aisladas. La asesora técnico pedagógica Dolores Yáñez, quien brinda acompañamiento y herramientas pedagógicas a docentes de cinco escuelas de la zona escolar 173, ubicada en el suroriente de la ciudad, también detectó los mismos problemas.

“El rezago está muy fuerte. Los niños que cursaron primero, segundo y tercero siguen rezagados, tenemos alumnos en tercer grado que no tienen el proceso convencional concluido, hay quienes acaban de terminar cuarto sin habilidades de lectoescritura”, dijo la asesora, quien trabaja en las escuelas Federico de la Vega, Educar para la Libertad –ambos turnos–, Isaac Newton y Benemérito de las Américas.

Caen conocimientos

Antes de la pandemia, los asesores técnicos pedagógicos que trabajan en el sector escolar 33, compuesto por el mismo número de escuelas, realizaron un monitoreo de lectoescritura entre los estudiantes de primer grado y detectaron un avance de alfabetización del 70 por ciento, pero a partir de la educación a distancia los conocimientos se perdieron y la cifra cayó el 40 por ciento.

“A partir del 2020-2021, cuando todo el ciclo escolar fue a distancia, empezamos otra vez a monitorear los avances con los alumnos, pero sólo encontramos retrocesos. Los niños que recién habían avanzado en su grado de maduración en la lectoescritura tuvieron una regresión y eso es muy difícil recuperarlo”, dijo la asesora Yáñez, quien en su zona trabaja con 2 mil 450 estudiantes de nivel primaria.

El rezago causado durante la educación a distancia respondió a distintos factores, desde la falta de recursos de conexión por parte de los alumnos hasta la falta de apoyo de los padres de familia para que atendieran las clases o hicieran las actividades que se les encargaban; sin embargo, al regreso a las clases presenciales el ausentismo escolar continuó vigente.

“Sólo podrán nivelarse con una buena metodología aplicada, pero también hay otros aspectos: si el padre de familia se sigue resistiendo en apoyar no se logrará mucho avance, porque los niños rezagados son aquellos que no asistieron, aquellos que no trabajaron en casa, donde su asistencia era intermitente y si se siguen presentado los mismos patrones no se superará el rezago”, dijo la maestra Daniela Soto.

De acuerdo con datos del Sistema de Información Educativa (SIE), al cierre del período 2020-2021 fueron 24 mil 974 alumnos los que tuvieron una comunicación inexistente y 86 mil 757 estudiantes los que tuvieron una participación esporádica o parcial –se reportaron en al menos una ocasión–, por lo que en este ciclo los docentes tuvieron que retomar los aprendizajes del período anterior.

Padres sin compromiso

A pesar de que se aprobó el regreso general a las aulas, los maestros señalaron que la falta de comunicación provocada por la pandemia también generó que se perdiera el compromiso de algunos padres de familia en las actividades educativas, al grado de que los alumnos faltaron más de lo normal e incluso no hacían los ejercicios que debían hacer en casa.

“Batallé más para que los padres se involucraran, desconocen que el trabajo que ellos realicen en la casa en conjunto con lo que hago en el aula es una triangulación donde se va a dar un aprendizaje, porque si sólo trabajo en el salón los contenidos y en la casa no hay una continuidad, pues se va a perder”, dijo la maestra Soto.

Los docentes asociaron el cambio generado en los padres de familia no sólo a la dinámica impuesta por la pandemia durante más de un ciclo escolar, sino también a los lineamientos extraordinarios emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para evaluar el pasado ciclo escolar y el actual, en los que estableció una calificación mínima aprobatoria de 6.0 o la consigna de “Sin información” para los alumnos que nunca se comunicaron.

“El padre de familia vio que no iba a haber consecuencias, entonces decidió no mandarlo. Duró dos años con una dinámica donde dejaban a los hijos en casa y quizá pensó que podían nivelarse al siguiente ciclo… Nosotros como maestros estamos atados de manos, no podemos hacer nada”, dijo la maestra Soto, quien explicó que si bien la situación de cada alumno es distinta, el saber que no pueden reprobar alienta la irresponsabilidad de algunos padres.

Acciones extraordinarias

A causa de la pandemia por Covid-19, en el cierre del pasado ciclo escolar la SEP publicó por primera vez las acciones extraordinarias para evaluar a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, por lo que en el estado de Chihuahua 116 mil 732 alumnos recibieron una calificación mínima aprobatoria a pesar de que nunca se comunicaron con sus docentes o lo hicieron en al menos una ocasión durante las clases a distancia.

“No es benéfico para nadie, ni para el niño, ni para el papá y mucho menos para nosotros porque con qué credibilidad nos deja, y a los padres les da una mala información del sistema, sobre que realmente no pasa nada si el niño no asiste y no cumple”, dijo el maestro Rodolfo Bejarano, de la escuela primaria Xicoténcatl, ubicada en la colonia Anapra.

De un grupo de 37 estudiantes de tercer grado, cuatro no lograron dominar las habilidades de lectoescritura y el resto, si bien aprendió a leer, no lo hizo con la fluidez y la comprensión que le correspondía a su nivel, a pesar de que el maestro Bejarano abordó primero ese aspecto, además de los conocimientos matemáticos, antes que el contenido de las asignaturas como historia u otras.

Para los maestros el rezago causado por la educación a distancia no podrá superarse en el transcurso de un ciclo escolar, tendrá que enfrentarse en los próximos años y no sólo desde los aspectos cognitivos, sino también socioemocionales, tanto en el interior como en el exterior de los salones de clases, con la intención de alcanzar una situación similar a la que había antes de la pandemia, cuando el rezago educativo también era una problemática.

Para saber

Niveles de alfabetización

