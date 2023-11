Mutilan proyectos para agua potable

El Gobierno federal ha reducido hasta en un 41 por ciento el presupuesto destinado a proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado de Chihuahua, indica un análisis.

De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México A. C. (ANEAS), en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año se incluyeron 66.4 millones de pesos (mdp) para estos fines, monto que en 2019 fue de 112.4 mdp y de 113.1 mdp en 2018.

Para 2024, muestra la revisión de ANEAS, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso 69.6 millones, o sólo 3.2 mdp más que este 2023 y que, de acuerdo con Arturo Palma, presidente del consejo consultivo de la agrupación, no representa ni el aumento en la inflación.

“Ha sido dramática la disminución (en el país), y eso ¿qué hace? No sólo hace que no puedas hacer obras nuevas, porque es importante dar más coberturas a mexicanos y mexicanas, eso es importante, pero sobre todo afecta mucho en el mantenimiento de la infraestructura existente”, dijo Palma en entrevista, en la que también explicó que los recursos llegan a las entidades a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Cuando no puedes dar mantenimiento, pasa lo que está pasando ahorita en Acapulco, donde con el huracán no se dañaron las fuentes, el agua ahí está, pero no hay bombas suficientes o no tienen mantenimiento, o no pueden mandar el líquido a las casas porque no tienen las bombas adecuadas, están descompuestas”, agregó.

El análisis de ANEAS –que agrupa a 500 organismos operadores del agua en el país, como las Juntas de Saneamiento– incluye una lista de once proyectos de construcción de infraestructura del mismo ramo previstos para 2024, ninguno para Chihuahua.

Destacan, en cambio, mil 900 mdp para la “adecuación de la Presa El Zapotillo y construcción de acueducto Zapotillo-El Salto y El Salto-La Red-Calderón”, para el abastecimiento de agua en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

También aparece otro titulado “Agua Saludable para la Laguna”, en Coahuila y Durango, con cinco mil 911 millones de pesos, así como 715.9 mdp para el “programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala, para el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana del Valle de México 2024-2027”.

De acuerdo con Palma, estos proyectos –también a cargo de la Conagua– no consideran a las entidades federativas ni a los municipios sino que obedecen a la decisión del titular del Ejecutivo.

“Si bien hay un poco de más recursos para el agua, solamente son para los temas que el presidente decide (…) pero a los estados, a los municipios, a los organismos de todo el país nos han disminuido el presupuesto de los últimos 10 años para acá, en un 86 por ciento”, dijo Palma.

La delegación estatal de Conagua no respondió ayer por la tarde una solicitud de información sobre la disminución en los recursos.