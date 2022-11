Músicos recién llegados al bordo rumbean mientras esperan asilo

Ciudad Juárez.— A través de percusiones y coreo, el grupo Tambor Trancado Americano, de Venezuela, llegó a esta frontera para intentar cruzar a Estados Unidos.

Samuel Ríos, de 23 años de edad, es el compositor del grupo y se ha dedicado a escribir y cantar sobre su travesía por los ocho países que han cruzado para intentar llegar al país del norte, hasta que se encontraron con que no podrían por el Título 42. “En vez de hablar yo me sé expresar más tocando, improvisando”, aseguró.

Han viajado con un tambor y con una güira desde Necoclí, el lugar de entrada a la selva del Darién. Samuel saltó con su tambor por una cascada en esa selva. Ya en México, se le atoró el instrumento en el tren y sufrió de algunos raspones, pero logró rescatarlo.

Desde Venezuela partieron Samuel, tres chicas, siete varones y un pequeño de unos 5 años. Todos son parte del grupo musical, en el que cantan, aplauden, o bailan. Salieron sin dinero, pero “el dinero lo ha hecho esto”, dijo Samuel apuntando a su tambor. Han tocado en todos los países que han visitado para sacar dinero para seguir en su viaje a Estados Unidos, “y la gente lo ha aceptado porque transmite un mensaje bonito”.

Su música, compartió Enailén, otro de los viajeros, quien toca la güira, dice que “inspira confianza, la alegría al público, porque el tambor es algo con mucho sabor, con mucha alegría”.

Quieren cruzar a Estados Unidos para trabajar, no necesariamente haciendo música, pero sin descartarlo. Quieren “llevar nuestra alegría, nuestra cultura” a aquel país, e incluso grabar algo de su material para “que se escuche en otros lados”, agregó Samuel.

Con sus letras han hecho lo mismo que con sus pasos: el viaje. Sus letras dicen “el Darién fue una revista. Pasamos la página pa’ Costa Rica”, y luego “Panamá y Costa Rica fue como agua, y vamos pa’lante pa’Nicaragua”. Siguen con “yo quiero, yo quiero, quiero verdura. ¡Ay, qué locura! Estamos en Honduras”.

Pero la canción con la que se presentaron ante este medio relata que “estamos todos juntos, y juntos como hermanos. Tenemos la meta del sueño americano”.

Samuel, Enailén y el resto de Tambor Trancado Americano tiene claro que no cruzarán si no hay una orden ejecutiva que les permita cruzar, y si no llega, no ven ningún problema con quedarse aquí. “México también es un maravilloso país, y si nos toca quedarnos, aquí nos quedamos”, añadió.

Cerraron con una canción en que uno de sus versos dice, precisamente, algo parecido: “México nos abrió la puerta / y a raíz de este tambor / desde que llegamos aquí / nos abrió su corazón”.