'Muro privado es un truco político de grupos xenófobos'

Ciudad Juárez— La construcción del muro ‘privado’, en la frontera de Texas y Nuevo México con Ciudad Juárez es un truco político de grupos xenófobos, demandó el director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, Fernando García.

A través de un comunicado de prensa, el activista destacó que estos grupos de milicias construyen el muro en complicidad con el gobierno del presidente Donald Trump.

“Para la Red de Fronteras por los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés) está muy claro que la construcción de una parte del muro en propiedad privada no es más que un truco político de los supremacistas blancos y los grupos xenófobos. Son parte de los mismos grupos de milicias que se hacen pasar por agentes de la ley, arrestan a los inmigrantes a punta de pistola y promueven el miedo en el sur de Nuevo México”, señaló García.

Esto sobre la agrupación Patriotas Constitucionales Unidos, un grupo de veteranos que desde hace meses vigilan armados la frontera desde los cerros de Nuevo México, donde a través de donaciones de seguidores de Trump están levantando en la frontera con Ciudad Juárez el primer muro privado de Estados Unidos, a lo largo de 800 metros.

La muralla está ubicada en el emblemático sitio donde se unen los estados de Texas, Nuevo México y Chihuahua, a un costado del museo de la Casa de Adobe.

“Estos grupos extremistas no pertenecen a nuestra comunidad fronteriza, no conocen nuestra frontera y no permitiremos que vengan y nos la definan. Estos grupos extremistas provienen de otras partes del país para seguir promoviendo su agenda racista en nuestra comunidad, para seguir imponiendo su creencia errónea y errónea de que necesitamos un muro para mantenernos seguros cuando, de hecho, nunca lo habíamos necesitado”, agregó el activista de la red estadounidense a favor de los derechos humanos de los migrantes.

Dijo que esta construcción forma parte de una campaña política para militarizar aún más la región fronteriza, seguir promoviendo el miedo, mantener a los niños en jaulas y crear caos.

“BNHR está observando muy de cerca sus acciones y estamos listos para documentar cualquier violación a la Constitución de los EU. Y los derechos de los residentes de la frontera. El Congreso ha dejado claro que no necesitamos un muro, y nos gustaría recordarles que nadie está por encima de la Constitución”, apuntó.

De acuerdo con sus propietarios, el muro que se construye de día y de noche en la frontera con Ciudad Juárez estará terminado aproximadamente en una semana.