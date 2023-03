Murieron migrantes en ‘calabozo con rejas’

Ciudad Juárez.— “Es un calabozo ahí adentro, hay rejas, ahí tienen a todos encerrados como presos. Tiene candados, es como una cárcel, y hay una oficina en donde meten a los niños”, narró ayer el venezolano Abel Manuel Antonio Ortega al describir las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) donde murieron 38 migrantes la noche del lunes y uno en el hospital.

El sudamericano de 29 años llegó ayer a dichas oficinas en busca de su hermano y se dio cuenta del incendio que dejó además 28 heridos.

“Yo a mi hermano lo vi en ese calabozo, ahí me despedí de él con el corazón roto porque lo iba a dejar… y ahora no sé si está muerto, mi hermano sólo tiene 22 años”, dijo.

De las 68 personas muertas y heridas, uno es de Colombia, uno de Ecuador, 12 de El Salvador, 28 de Guatemala, 13 de Honduras y 13 más de Venezuela, se informó.

El lunes Abel y su hermano tenían 10 días de haber llegado a bordo del tren de carga a Ciudad Juárez, en donde limpiaban vidrios en un semáforo cuando ambos fueron detenidos durante el operativo realizado por el INM y el Municipio de Juárez. A él lo dejaron salir de las instalaciones ubicadas junto al puente Lerdo con un oficio de salida para abandonar el país en un plazo de 30 días, debido a que él viaja con su esposa y sus dos hijos, de 2 y 4 años.

A su hermano le dijeron las autoridades federales que sería devuelto al sur del país por no viajar con niños; sin embargo hasta la tarde de ayer nadie sabía nada sobre su paradero.

“Ayer (lunes) cuando me detuvieron en el crucero nos traen, me dicen que nos van a dar un papel para ayudarnos, un papel para trabajar para que dejemos de pedir en la calle. ‘Sí vamos’, nos montamos; a mi esposa me la agarraron y me la trataron como lo peor. Nos traen como a las tres de la tarde a Migración, nos dan este papel como a las cuatro, cinco; cuando me dan este papel yo creo que me están dando un permiso para estar aquí en México. No, me están dando 30 días para abandonar Juárez”, relató Abel.

Dijo que no le dieron a su hermano menor porque no entraba en su núcleo familiar, y que sería trasladado a la Ciudad de México a las cinco de la tarde.

“Lo dejan encerrado en un calabozo en el que había como 200 o 250 personas, cuando lo dejan encerrado yo me voy pa’ mi casa. Y cuando vengo esta mañana pa’ ver si de verdad lo trasladaron me encuentro que la comisaría de Migración ha sido quemada. Busco pasar y me devuelven, no me dan razón, nadie me dice si está vivo o está muerto o está en un hospital”, contó.

De acuerdo con personal del INM, la tarde del lunes fueron enviados cerca de un centenar de personas al centro del país, pero quedaron en sus instalaciones 68 hombres y 15 mujeres.

El incendio ocurrió en el área de hombres, quienes estaban encerrados y no pudieron salir, mientras que las 15 mujeres fueron trasladadas al Centro Integrador Leona Vicario (CIM) y luego serían llevadas a la estación migratoria de Janos.

“¿Por qué son tan malos con nosotros si nosotros somos seres humanos como cualquiera? Andamos en la calle a pedir porque no tenemos un trabajo estable, porque de verdad no tenemos un trabajo. Nos dicen que nos van a dar un permiso y con lo que nos salen es con esto: un oficio de abandonar Juárez”, reclamó el migrante.

Lleno de dolor por no saber del paradero de quien en Venezuela era su compañero de trabajo como albañil, hasta que la crisis hizo que cada vez los venezolanos construyeran menos y ellos tuvieron que abandonar el país.

Abel confesó que están cansados de ser golpeados y discriminados por Migración en México, en donde al no encontrar un trabajo formal decidieron laborar limpiando los vidrios de los vehículos en los semáforos de la ciudad.

“Sí, somos venezolanos, pero no somos malos, somos gente camelladora, venimos pasando trabajos y venimos con ganas de trabajar. Lo único que les pido es que no nos maltraten, somos trabajadores, no somos delincuentes, no somos malas personas para que nos traten como unos perros, como unos delincuentes, es una humillación. Ya, la humillación con nosotros, ya párenle”, suplicó.

Relató que mientras estuvo en el INM observó que “adentro había un calabozo… estaban maltratando a un paisano de nosotros, estaba el niño viendo cuando le pegaban al pana, le pegaban ahí ayer, le pegan al ‘broder’ porque no se quita su gorra”.

El padre de familia reclamó que en el semáforo no robaban a nadie, sólo buscaban el apoyo de quien los quisiera ayudar, y con lo que debe pagar 400 pesos diarios de hotel, comida, leche y medicinas para sus hijos.

“Mi hermano es la única familia que tengo, mi hijo de cuatro años me pregunta: Papá, ¿mi tío?, ¿mi tío?, ¿mi tío?. No le puedo decir: tu tío se quemó allá adentro, no le puedo decir… en Migración me dicen que venga mañana. No puedo esperar hasta mañana porque es mi sangre, me duele, es mi hermano”, comentó.

Tiene permiso para permanecer en México

Viangly reclamó la noche del lunes que su esposo cuenta con una Fórmula Migratoria Múltiple (FMM) emitida por el INM para permanecer temporalmente en México, pero que la tarde del lunes fue víctima de la redada en las calles de la ciudad y aunque ella acudió por él nunca lo dejaron salir, hasta que salió en una ambulancia.

“No joda, acabándole la vida a la gente… teniendo papeles legales, estos ‘hijos de puta’ no respetan, sin ningún motivo, sin ningún motivo nos cogen en la calle y nos llevan pa’ bajarlo a uno pa’ Ciudad de México”, reclamó la madre de tres hijos menores de edad.

De acuerdo con el INM, hasta las dos de la tarde de ayer ya sumaban 40 los migrantes que habían perdido la vida tras el incendio, pero más noche corrigieron la cifra a 38.

Dijo que pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) los testimonios y pruebas diversas de las y los servidores públicos de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, para el esclarecimiento de la verdad de los hechos.

Informó que a los afectados les ofrecieron apoyo y asistencia, así como la entrega de una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que garantiza su atención hospitalaria.

También dio a conocer que el INM cubrirá los gastos funerarios de los migrantes extranjeros que perdieron la vida en la conflagración.

Se dijo que ante los hechos, se estableció comunicación y coordinación con autoridades consulares de diferentes países para implementar las acciones que permitirán la identificación plena de las personas migrantes fallecidas.

Ayer, el Gobierno de Honduras informó que el INM les había informado sobre 13 migrantes muertos de dicho país, pero aún no se identificaban todas las víctimas oficialmente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República de Ecuador también informó que entre los fallecidos estaba un ecuatoriano, por lo que un equipo del Consulado de Ecuador en México se desplazó a esta frontera.

El Ministerio de Migración de Guatemala también informó que dentro del INM estaban 28 personas de aquel país, y aunque informó que todas murieron, autoridades mexicanas explicaron que algunas estaban entre los heridos.