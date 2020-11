Municipio seguirá flexible; sólo amonestará: Cabada

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Con nuevas medidas que se aplicarán en el Estado para evitar contagios de Covid-19 se dará un poco de flexibilidad a los mercados, afirmó el alcalde, Armando Cabada.

Agregó que para las nuevas indicaciones el Municipio firmará un convenio con el Estado que deberá ser ratificado este día en la reunión del Consejo estatal de Salud.

“En este momento hemos aplicado el decreto tal cual y no puedo asegurar que el 100 por ciento, pero la gran mayoría de los tianguis se han abstenido de colocarse, de instalarse, va haber algo de flexibilidad para los tianguis, pero será mínima, será más o menos un 25, 30 por ciento de lo que normalmente se instala”, aseguró.

Dijo que el Municipio firmará un convenio con el Estado “para la aplicación de esto, pero obviamente tendrá que ser ratificado mañana (hoy) en el Consejo estatal de Salud”.

Anotó que aunque el Municipio no es parte del Consejo de Salud, se les ha estado invitando y él asiste “porque me interesa saber a qué acuerdos llegan y cómo los vamos a aplicar”.

Agregó que el arresto o multa por no portar cubrebocas sólo se aplicará en Juárez en los casos en que los ciudadanos se resistan a usarlo.

“Quiero poner sobre la mesa del Consejo la forma como nosotros vamos a matizar la ley, sin dejarla de atender, de poner en práctica a lo que estamos obligados como Municipio, porque así lo indica la propia ley, nosotros queremos insistir en el tema de la concientización”, mencionó.

Dijo que aquí los agentes de Seguridad Pública y de Seguridad Vial entregan los cubrebocas a la población y les explican la importancia de usarlo, para evitar contagiar y ser contagiados.

“Vamos a ponerlo sobre la mesa, pero creo que la ley nos permite hacerlo esto sin vulnerarla, que utilice el cubrebocas quien no lo traiga, la ley aplica para todos en el momento que lo use pues ya no está violando la ley, pero si no lo quiere usar, si se resiste a usarlo, pues obviamente vamos a aplicar el decreto tal cual”, mencionó.

En vigor el 25 de noviembre

El gobernador Javier Corral Jurado en su mensaje que envió ayer por la tarde en relación a la Ley que Regula el Uso Obligatorio de Cubrebocas en el estado de Chihuahua, señaló que será hasta 10 días después de entrar en vigencia, es decir, hasta el 25 de noviembre, cuando se pondrán en marcha las sanciones establecidas, luego de un período de difusión de la nueva Ley.

Dijo que nadie será sancionado sin ser advertido previamente sobre la necesidad del uso del tapaboca, sólo en caso de rehusarse es que se podrán aplicar las sanciones previstas.

Mencionó las sanciones en la Ley por no utilizar el cubrebocas, que van desde la amonestación, la entrega de material médico hasta por 434 pesos, trabajo comunitario, además de multas de 434 pesos a particulares que reinciden y de hasta mil 303 pesos a dueños de negocios.

Señaló que únicamente en casos extremos de negativa, previa aplicación de cualquier otra de las sanciones, se recurrirá a un arresto hasta por 12 horas a la persona que interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria. Insistió en que esta Ley no tiene fines recaudatorios.

Expresó que los recursos que se obtengan de las multas, serán destinados a un fondo para la adquisición y entrega de cubrebocas a la población y otras medidas para hacer frente a la contingencia sanitaria.

