Municipio no recibirá tramos de la ciclovía

Ciudad Juárez— El Municipio no recibirá los tramos de la ciclovía que no fueron aceptados o ratificados por la Dirección de Desarrollo Urbano y que el Estado se niegue a modificar, afirmó el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar.

“Lo que va a pasar es que la obra como tal no solamente esa obra, o cualquier tipo de intervención que suceda en nuestra ciudad, la obra que tenga que ser recibida por el Municipio, no va a ser recibida, entonces no va a ser responsabilidad municipal el mantenimiento de la continuación de esa obra específica”, expuso.

Dijo que este tema tiene muchos meses en pláticas entre funcionarios estatales y municipales, específicamente los tramos que Desarrollo Urbano determinó que no son factibles.

“Al no contar con una autorización por parte del Municipio, pues tampoco podemos recibir la obra”, agregó.

En los tramos que sí fueron acreditadas las obras no hay problema, como en el circuito Pronaf, añadió Ortega.

El Municipio no autorizó la ciclovía que realiza el Gobierno estatal en los tramos Heroico Colegio Militar, Costa Rica, 5 de Mayo e Insurgentes, por lo que el Estado debe restituir las calles a su condición original, afirmó la titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Lilia Ana Méndez Rentería.

En esos tramos no hay “condiciones del espacio físico para la implementación del proyecto como lo han planteado”, declaró.

A su vez, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) aseguró que retirar la infraestructura ciclista instalada en zonas como Pronaf, Chamizal y Centro Histórico para restituir algunas de las vialidades a su condición original, como lo ha sugerido la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, sería algo inviable, debido a que no sólo se perderían horas de trabajo, sino también el recurso ya ejercido.

El titular de la dependencia, Gustavo Elizondo Aguilar, explicó que los trabajos realizados cuentan con un avance considerable, por lo que se sostendrá un diálogo con las Direcciones de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano del Municipio para atender las solicitudes que se han realizado.

