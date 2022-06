Municipio no ha definido comparecencia

Ciudad Juárez.— La Secretaría del Ayuntamiento tiene suspendida por el momento la invitación a los integrantes del Fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones al Cabildo para que informen sobre los fondos que tienen para construcción del Centro de Convenciones, explicó el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.

“No ha habido mucho movimiento del tema, sobre todo porque después que comentó el presidente la petición de que pudieran llegar al Cabildo, a los días Semarnat dijo que no va a ser viable la construcción ahí, y de ahí no he recibido nueva instrucción ni nada”, manifestó.

PUBLICIDAD

Dijo que es muy probable que posteriormente sí se pida la comparecencia a los integrantes del Fideicomiso, “hasta en tanto no me lo indique el presidente”.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) determinó la semana pasada que en “Los Hoyos” de El Chamizal no se debe construir ningún desarrollo e infraestructura, debido a que son superficies adyacentes al río sujetas a inundaciones recurrentes, y deben ser preservados de manera natural para evitar desbordamiento del río.

Con ese dictamen quedó cancelada la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones “Paso del Norte”, proyecto impulsado por el Fideicomiso del mismo nombre y que estaba a la espera de la decisión de la Federación respecto al futuro de ese espacio.

Anteriormente el alcalde Cruz Pérez Cuéllar rompió con el organismo, luego de que dieron a conocer que éste encabezaría a un grupo de empresarios en la Ciudad de México para dialogar con funcionarios federales sobre la edificación del inmueble.

Debido a ello, el Municipio informó que iba a solicitar al Fideicomiso que comparezca ante el Ayuntamiento a fin de transparentar el total de recursos que se le ha entregado de la sobretasa del predial, que se cobra a cuentas comerciales.