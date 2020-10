Multan aquí a 963 camiones

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— En poco más de dos meses suman casi mil sanciones impuestas al transporte público en Ciudad Juárez debido al incumplimiento de las medidas preventivas contra Covid-19, según dio a conocer Angélica Ivonne Muñoz Aguilera, jefa del Departamento de Transporte en la región Chihuahua.

De acuerdo con la funcionaria, del pasado 10 de agosto a la fecha se han aplicado 991 multas administrativas a las concesionarias del Estado por este motivo, de las cuales 163 se aplicaron en Chihuahua y 828 en Ciudad Juárez.

Además, del 1 de abril a la fecha se han sacado de circulación 261 unidades de transporte en la entidad por no acatar las medidas de prevención, entre las que destacan no supervisar el uso del cubrebocas u operar con un aforo por encima del 50% permitido; de ellos, 126 camiones infraccionados fueron de Chihuahua y 135 de Juárez.

Por lo que al sumar tanto el número de sanciones administrativas como operativas aplicadas en esta frontera, daría un total de 963 en lo que va del año por no acatar las disposiciones sanitarias.

Muñoz Aguilera indicó que tras lo anterior reforzarán los trabajos de vigilancia para verificar que las unidades den cumplimiento al acuerdo 102, emitido ante la evolución de la pandemia por Covid-19.

Asimismo, enfatizó que habrá cero tolerancia para aquéllos no cumplan con las disposiciones para garantizar la salud tanto de choferes como de pasajeros.

“Lamentablemente la ciudadanía no entendemos el problema en el que estamos, se nos hace que esta problemática no nos atañe a todos, cuando realmente no es así”. Es por ello que agregó que se supervisa en una primera vuelta la desinfección de las unidades, así como durante toda la jornada, además de que se respete el límite en el número de pasajeros.

La funcionaria dijo que como parte de los operativos también se han remitido al corralón vehículos de alquiler y colectivos urbanos. Por otra parte, dijo que se realizará una llamada de atención al ciudadano que a bordo de un camión incumpla con las medidas preventivas.

Por lo anterior, la Dirección de Transporte habilitó en Juárez el número (656) 629-3333, al cual los usuarios podrán hacer llegar reportes o quejas en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

