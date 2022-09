Multan a ciudadanos por denuncias vía WhatsApp

Ciudad Juárez.— A través de denuncias ciudadanas vía WhatsApp, la Coordinación de Seguridad Vial acude a las colonias y fraccionamientos a infraccionar a los vecinos que estacionan sus vehículos en doble fila o invaden la baqueta, dijo el coordinador operativo de la corporación, Víctor Mejía.

Sin embargo, algunos de ellos se percatan de la multa hasta que acuden a pagar otra infracción, debido a que es común que la papeleta se la lleve el aire, indicó.

PUBLICIDAD

A través de una publicación en redes sociales, un ciudadano identificado como Raúl L. denunció que acudió a pagar una infracción de tránsito pero que la cajera le indicó que tenía otra multa pendiente de pago.

“Resulta que esa multa me la hicieron frente a mi casa por estacionarme en doble sentido. Mi molestia es que no te dejan notificación, esa infracción de 150 pesos, como no sabes, terminas pagando más de mil pesos por recargos, pónganse truchas”, menciona la publicación.

Mejía aseguró que siempre que se realiza una infracción por esos motivos, que es cuando el conductor no está presente en el vehículo, se deja una copia de la boleta en el parabrisas ya que esto además de ser parte del procedimiento es una obligación que tienen los agentes y está contemplado en el reglamento de Tránsito.

“Muchas veces se vuela con el aire o pueden pasar mil situaciones donde el conductor llega a su vehículo y ya no encuentra la boleta de infracción pero sí es un hecho, es una obligación y todos los agentes tienen conocimiento que deben legalmente darle cumplimiento a esa indicación”, mencionó.

Dijo que las multas a vecinos mal estacionados, se realizan en base a denuncias al número de WhatsApp 656-183-3143.

Detalló además que los fraccionamientos donde se han atendido quejas por vehículos mal estacionados son:

• Parajes del Sur

• Las Almeras

• Parajes de Oriente

• Misiones del Real

• Álamos de San Lorenzo

• San Carlos 1 y 2

• San Ángel

• Torres del Sur

• Puerta del Sol

“Son los más problemáticos quizá por lo angosto de sus calles, ya que la mayoría son fraccionamientos cerrados”, comentó.