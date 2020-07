Multan a 72 ruteras por sobrecupo

Cortesía

Ciudad Juárez.- El Departamento de Transporte Público del Estado en Ciudad Juárez infraccionó del 13 al 19 de julio a un total de 72 unidades de camiones urbanos por sobrecupo de pasajeros, informó Tania Amaya, titular de la dependencia.

Lo anterior debido a que la capacidad permitida para prevenir los contagios de Covid – 19 es de 28 a 30 pasajeros, dependiendo la capacidad del camión, en asientos separados, según se ha informado desde que abril.

A través de un comunicado de prensa, Amaya indicó que las líneas que más concentraron las infracciones fueron la 1A exprés, Ecobús, 1B, y Poniente Sur.

En este mismo lapso, precisó, se levantaron 63 infracciones a choferes por no contar o no utilizar correctamente el cubreboca.

Estas multas tienen un valor a partir de 100 UMAs (Unidad de Medida y Actualización) equivalente a los 8 mil 688 pesos, donde la funcionaria , hizo referencia que aunque la unidad haya sido infraccionada en la mañana y horas después vuelve a reincidir, se le vuelve a multar.

Si al momento que se hace la infracción no se cuenta con los documentos como placas o licencia, se recurre al decomiso del vehículo, refirió.

También, están presentes en varios puntos en la conocida ¨hora pico¨, por lo regular, en intersecciones más concurridas para evitar haya exceso de pasajeros, o bien, vigilar que no suban a las unidades cuando van más del 30 personas en ellas, según indicó.

Finalmente, pidió a la ciudadanía su apoyo, puesto que sin ellos no se pueden lograr los objetivos, y es que si bien, se podrán aplicar diversas multas pero si no existe la cohesión entre sociedad y concesionarios o choferes, no es posible alcanzar la meta, haciendo todo más complicado, donde los más afectados son los usuarios.