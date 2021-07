Mujer se lesiona tras caer de banco en el ISSSTE

Ciudad Juárez— Con golpes en diferentes partes del cuerpo y una herida en la espalda resultó la señora Lilia Flores Hernández, derechohabiente del ISSSTE, cuando se cayó de un banco de una mesa de exploración debido a lo viejo del mobiliario y equipo de las instalaciones en esta ciudad.

Flores Hernández, quien se desempeñó por años como enfermera de Salubridad y actualmente está jubilada, dijo que las instalaciones no han entrado a la modernidad ya que si no falla el equipo, no hay medicinas o los médicos especialistas llegan y salen a la hora que les da la gana.

Relató que acudió hoy por la tarde al ISSSTE para hacerse unos estudios médicos, una mastografía y un sonograma.

“Me dijo una señorita que me subiera un banquito para pasarme a la mesa de exploración; el banquito todo viejo y me caí golpeándome en la espalda donde me hice una herida y además resulte con golpes en una pierna y en todo el cuerpo. Antes no me fracture”, expresó.

Señaló que no se podía levantar, por lo que fue auxiliada por la empleada y otras personas.

Dijo que se iba agarrar de la mesa de exploración para levantarse y la empleada le dijo que no se agarrara de ahí porque también estaba en malas condiciones.

“Me aconsejaron que fuera a la dirección a presentar mi queja, pero yo ya conozco el ISSSTE y no hacen nada. Los muebles tienen más años que yo que tengo 73 años de edad y no los cambian nunca. Sé que tienen partidas para arreglar muebles, pero todo se lo quedan los jefes”, expresó.

Dijo que los pacientes se les mueren sin darle la atención como deberían darse.

“No sé qué está pasando con esta institución ya tiene tiempo, han pasado año que de repente no tenemos medicamento, los aparatos de Rayos X están descompuesto y los médicos entran y salen a la hora que quieren, ya que el director se los permite”, expresó.

Agregó que le dijeron que tenían que operarla de la matriz debido a que tiene problemas, pero señaló que ella no se va intervenir en el ISSSTE ya que prefiere juntar dinero para operarse en una clínica particular.

“SI esto me pasó en los estudios qué no me irá a pasar cuando me operen”, expresó.