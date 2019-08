Mujer pide ayuda para localizar a su padre

Ciudad Juárez— En redes sociales, familiares de Miguel Rodríguez Mayagoitia, de 68 años, emprendieron una pesquisa para dar con el paradero de su ser querido, del cual no han tenido noticias desde ayer a las 14:00 horas.

La usuaria de Facebook, Clara Ce, que se identifica como su hija, precisó que ella se encuentra desesperada puesto que está en la Ciudad de México y su padre, Rodríguez Mayagoitia, se encontraba en esta frontera al momento de su desaparición, que se dio –informó– en la vialidad Lago de Pátzcuaro, en Los Lagos.

“Lo último que se supo es que iba pasando por una obra en construcción por el Fracc. Minerva, y se cayó (él tiene dificultades para ver), y después estuvo en un Superette del Río a donde llegó golpeado y el gerente lo ayudó, no sabemos con quién ni a dónde se fue después de eso. Desde entonces no sabemos nada de él aunque ya hay gente buscándolo, ya fueron varias veces a su casa y no está, no contesta llamadas ni mensajes y no está registrado en hospitales”, indicó la cibernauta en la publicación.

Añadió que ya habló a Locatel y le mencionaron que solo atienden reportes en la Ciudad de México, y asimismo precisó que ya escribió al gobierno del Estado de Chihuahua pero sin éxito.

“No sé a dónde más llamar. Como les comentaba, tiene discapacidad visual y también es diabético (…) Como comprenderán, estoy muy angustiada porque estoy en CDMX y me siento con las manos atadas pero, con la pena, no sé qué hacer más que publicar esto por si alguien lo ha visto.”, puntualizó.

Como señas particulares, el hombre mide 1 metro con 84 centímetros, es de complexión delgada y de piel blanca, y su cabello es lacio y canoso. Ante esto, cualquier información puede ser enviada directamente al Facebook de la afectada, quien refirió estar desesperada ante la ausencia de su familiar.