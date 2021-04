Mujer juarense de la UACJ va por premio nacional de psicología

Cortesía

La juarense, Victoria Acosta Guzmán, de 22 años, está nominada por la Federación Mexicana de Psicología al premio nacional “Jóvenes talentos”, quien elegirá a su representante por dos vías: la elección que realicen los miembros de la Federación y el apoyo social que reciban las personas nominadas a través de la página oficial de Facebook.

“El día de hoy vengo a solicitar el apoyo de los chihuahuenses para la obtención de dicho premio. La dinámica consiste en obtener la máxima cantidad de likes y "compartidas" de la publicación que ellos subieran sobre mí. Lo que tiene valor es el compatir la publicación, si tiene like pero no está compartido en la dinámica no se podrá contabilizar”, dijo Victoria.

Hace unos minutos la página oficial de Facebook de la Federación Mexicana de Psicología A.C. publicó: “Inicia votación para obtener el apoyo social al Premio Nacional de Psicología. La candidata o candidato que sume la mayor cantidad de veces compartidas a partir del día 20 de abril a las 12 p.m. hasta el día 23 de abril a las 12 p.m. será quien obtenga el voto social”.

Quienes deseen apoyar a Victoria solo deben ingresar a la página oficial de la Federación, ir a la publicación y elegir la fotografía de Victoria, darle like y compartir. Son cinco las personas nominadas.

A su corta edad, Victoria tiene una amplia trayectoria: egresó en diciembre del 2020 de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y actualmente estudia en modalidad virtual una maestría en Neuropsicología Clínica en la Universidad Internacional de Valencia.

Hizo un diplomado en Neurofisiología y Psicofarmacología expedido por el Instituto Iberoamericano de Neurociencias y Psicología. Actualmente cursa un diplomado en Neurociencias en el Instituto Superior de Neurociencias y es la coordinadora de enlace institucional del Consejo Mexicano de Neurociencias y miembro de la Federación Internacional de Criminología y Criminalística.