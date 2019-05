Muestran solidaridad alumnas de Bachilleres

El cabello que desde secundaria dejó crecer Elena Chávez, de 17 años, ayer fue cortado poco más abajo del hombro. Un estilista trenzó el pelo oscuro y lacio que luego cortó con destreza.

“El señor me preguntó si así estaba bien de largo y le dije que sí. Nada más cerré los ojos… pero no pasó nada, está bien, al rato me acostumbro. Lo importante es ayudar”, dice “Nena”, quien iba acompañada de unas amigas del Colegio de Bachilleres, Plantel 6.

La adolescente participó en el “Trenzatón”, una campaña que por tercera ocasión organiza el Colegio de Bachilleres para reunir cabello y donarlo al CRIT Chihuahua que se encarga de canalizarlo a fin de elaborar pelucas oncológicas que se ofrecen de manera gratuita a niñas y niños que padecen cáncer o leucemia.

Sólo en Ciudad Juárez, las estudiantes del Cobach reunieron 568 trenzas, dio a conocer Eduardo Limón Alonso, coordinador de los Colegios de Bachilleres en la Zona Norte.

El docente destacó la labor altruista de cientos de menores de edad que sin ningún problema se despidieron de sus largas cabelleras, pues el requisito era que tuvieran una trenza con un largo de 30 centímetros.





Gesto de nobleza estudiantil

Donación de alumnos de una parte de su cabello, permitirá a enfermos elevar su autoestima

Su contribución es doblemente valiosa porque significa desprenderse de años de cuidar el cabello que ahora permitirá a los enfermos una alta dosis de autoestima”, dice Alma Carrillo, quien se enfrenta valientemente un cáncer de mama.

Para la madre de familia y profesionista, el gesto de nobleza de las estudiantes del nivel medio superior es muy apreciado.

Explica que la pérdida de cabello es muy difícil de enfrentar para quienes sufren a causa de un cáncer y el agresivo tratamiento que implica la quimioterapia.

“Aunque muchos pensarán que no es importante porque (el cabello) vuelve a salir, la verdad es que emocionalmente es un golpe muy fuerte cuando lo pierdes. A la larga lista de detalles que debes enfrentar con valentía se suma el ver caer tu cabello, finalmente lo aceptas pero sí pega duro. Por eso, donar el cabello tiene un alto valor”, explica.

Alma considera necesario que la población se sensibilice aún más con enfermedades como el cáncer, por lo que actividades como el Trenzatón que organizan los estudiantes de Bachilleres es una acción loable y muy solidaria, la que agradeció de corazón. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)





