Muestran militares fortaleza

Ciudadanos que presenciaron ayer el desfile “La gran fuerza de México”, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mostraron reacciones encontradas sobre la presencia militar en esta frontera, donde entre 2008 y 2010 registró su mayor despliegue en zonas urbanas en la historia del país.

“Es un gran orgullo saber que contamos con una nueva imagen de los soldados y ver el despliegue de equipo con el que cuentan es una gran satisfacción, ahora sólo falta que lo pongan a funcionar aquí, ya ve que anunciaron la Guardia Nacional y nada más no llega”, señaló Eduardo Luján, presente en la avenida 16 de Septiembre para observar la parada.

“De lejos se ven bonitos, pero no es lo mismo un policía a un militar, a ellos no les importan los derechos humanos y si vienen otra vez a Juárez no creo que vaya a ser diferente que hace años”, mencionó por separado Ofelia Martínez, vendedora ambulante que también presenció el evento.

A su vez una mujer que se encontraba a pocos metros del templete que colocaron las autoridades que encabezaron el desfile, en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle Gregorio M. Solís, dijo que aún recuerda los abusos que cometieron algunos soldados durante los años de mayor violencia en la ciudad.





Participan en desfile militar 10 contingentes

Hubo excesos pero había mucha violencia y de alguna forma lograron bajar las ejecuciones, ahora esperamos que vuelvan para apoyar a la Policía municipal”, comentó.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo gala del equipo y personal en el desfile “La Gran Fuerza de México”, la mañana de ayer.

Miguel Ángel Hernández Martínez, general de la V Zona militar, acompañado del delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa y el alcalde Armando Cabada, encabezaron la celebración que se desarrolló a lo largo de la avenida 16 de Septiembre.

Jorge Alberto Buchan Martínez, jefe del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado, rindió el parte de novedades tras concluir el desfile, que duró unos 20 minutos.

De acuerdo con la Sedena en el desfile participaron 10 contingentes integrados, un estandarte de guerra, dos jefes, 20 oficiales, 221 elementos de tropa, 45 del Servicio Militar Nacional, 24 rurales, 12 canes, 31 vehículos y dos piezas de artillería.

El 10 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón declaró una ofensiva a la delincuencia organizada dando oficialmente inicio a la guerra contra el narcotráfico.

De acuerdo con archivos periodísticos, desde 2009, la presencia del ejército mexicano realizando tareas de seguridad pública en Juárez generó mil 150 quejas ciudadanas por diversas violaciones a los derechos humanos, desde allanamientos de viviendas y tortura hasta ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.

“Yo no confío en los soldados desde que llegaron por primera vez a la ciudad, ahora parece que vienen de nuevo y no creo que hayan cambiado en su actuar”, consideró Ramiro Cortés, mientras esperaba el inicio de los contingentes que desfilaron por alrededor de 20 minutos.

Otro juarense que estaba de espectador comentó que hace falta educación en valores, pero también el respeto hacia las autoridades para mejorar la seguridad en la ciudad; “nosotros oraremos por ellos, pediremos a Dios que les dé la fuerza y ese sentido de honestidad, de honradez”, expresó. (Pavel Juárez / Daniel Domínguez / El Diario)