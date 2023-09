Muestran la historia de Juárez con fotografías

Ciudad Juárez.- Veinte mil fotos antiguas muestran la historia y los lugares icónicos de esta frontera. El acervo se reunió en un período de poco más de 11 años en el grupo de Facebook “El Juárez de Ayer”, fundado por José Luis Hernández Caudillo.

La historia en fotografías, dijo, nació al ver que había pocas referencias de eventos y construcciones importantes del pasado de esta ciudad.

“El de nosotros fue el primer grupo dedicado a recopilar fotografías antiguas de Ciudad Juárez; entonces, creímos que era conveniente dar a conocer la historia de Juárez, porque preguntábamos y nadie sabía en dónde estaba ubicado un lugar, qué pasó ahí, quiénes intervinieron, se estaba perdiendo la historia, y se va a olvidar y nuestra obligación como ciudadanos es que no se pierda”, comentó.

Actualmente, el grupo cuenta con aproximadamente 26 mil usuarios pertenecientes a esta ciudad de distintos estados de la república, Sudamérica, Estados Unidos y Europa.

“Se inauguró el 30 de abril del 2012, pero previamente me había encontrado a Adrián García y Joel Casas, coincidimos en Internet, y al ver que había unas referencias equivocadas de una fotografía de una terminal de la empresa Transporte Chihuahuenses, ahí lo comentamos, y esa fotografía dio pie a formar el grupo”, expuso.

Las fotos más significativas son las de la Misión de Guadalupe, en donde inició la fundación de Ciudad Juárez, pero se tienen fotos de las plazas de toros, la construcción del Monumento a Benito Juárez, de cines, bares, iglesias y de los tranvías que fueron de mulas hasta los eléctricos.

José Luis Hernández Caudillo es historiador de Ciudad Juárez y ha participado exponiendo varios temas relacionados con la frontera.

Platicó que anteriormente empezó en el grupo “Juárez de mis recuerdos”, pero debido a que una persona ya tenía registrado ese nombre en un proyecto, crearon JDMR, que usaron un tiempo, pero luego se mudaron a “El Juárez de Ayer”.

El historiador tiene 73 años, llegó a esta frontera a los dos meses de edad y creció viendo su desarrollo, motivo que lo impulsó a interesarse por cada uno de los lugares icónicos, los sucesos relevantes que acontecieron en su época y sus cambios actuales.

“Yo soy de Silao, Guanajuato, llegué a Juárez de dos meses, pasó el tiempo y un día me puse a pensar: ‘¿cómo le puedo compensar a esta ciudad que me dio tanto, familia, trabajo y me ha dado lo que soy?’; entonces, la única manera en que yo puedo compensar es buscar su historia y divulgarla”, expresó.

Ayer, el historiador contó el trabajo histórico fotográfico que realizan los siete administradores de la agrupación en “Charlas de Identidad Juarense”.

La plática se realizó en XEspacio YC, ubicado en la calle Francisco I. Madero, 100, en la zona Centro, a las 12:00 del mediodía.

