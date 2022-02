Mueren pareja de agentes y su bebé tras discusión

Ciudad Juárez.— Los problemas familiares que acarreaba una pareja conformada por una agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y un oficial de la Coordinación de Seguridad Vial terminaron en tragedia la mañana de ayer, tras una discusión en la que tanto ellos como su hija de seis meses de nacida murieron por disparos de arma de fuego, confirmó la SSPM.

En la versión oficial se indica que en el problema que sostuvieron salieron a relucir las armas de fuego; sin embargo, agentes operativos de la SSPM que observaron la escena y apoyaron a su compañera cuando aún estaba con vida, mencionaron que todo parece indicar que ella realizó varios disparos contra su esposo, uno contra su hija y posteriormente se hirió de muerte, aunque será la Fiscalía General del Estado (FGE) que, con base en las evidencias recabadas, determine si fue un homicidio-suicidio o un enfrentamiento entre ambos.

Tras dar a conocer este hecho de manera oficial, ambas corporaciones lamentaron lo ocurrido y aseguraron que tomarán medidas urgentes para atender la salud mental de sus agentes.

El comunicado oficial emitido por la SSPM indica que a la 9:32 horas, se reportaron detonaciones por arma de fuego en la intersección de las calles Camboya y Nueva Zelanda, de la colonia Infonavit Oasis. Al llegar los elementos municipales al lugar, localizaron a un hombre sin vida, identificado como Francisco de León de la Torre, quien era agente activo de la Coordinación General de Seguridad Vial desde el 3 de septiembre de 2012.

Además, encontraron a una mujer herida identificada como Sandra Guadalupe Rueda Pavía, quien era agente de la Policía municipal desde el 14 de noviembre de 2014 y falleció en el hospital a causa de un impacto por proyectil de arma de fuego, al igual que la hija de ambos, de seis meses de edad.

El secretario de SSPM, César Omar Muñoz Morales, llegó al lugar de los hechos y fue él mismo quien confirmó la información.

“El lamentable hecho de unos compañeros, la compañera agente de SSPM y el compañero de Seguridad Vial, al parecer desde muy temprano empezaron a tener una riña entre ellos y según la escena que acabamos de ver, el pleito fue entre ellos, se lesionaron entre ellos; lamentablemente el compañero falleció en el domicilio y la compañera la llevaron al hospital, pero me acaban de avisar que acaba de perder la vida. Hay un menor de aproximadamente seis meses que también está lesionado y está muy grave, en código rojo, estamos en espera de respuesta de los médicos”, mencionó en el exterior de la vivienda, cuando aún no se reportaba el fallecimiento de la menor.

Se indicó que ambos, al ser agentes, tenían armas de cargo, una de ellas estaba en la escena del crimen y la otra en una de las recámaras donde también había sangre, por lo que serán los exámenes de balística los que determinen si ambas armas fueron usadas en la riña o sólo una de ellas.

“Lo único que le puedo decir oficialmente es que yo fui a la escena, fue un conflicto entre ellos, los dos participaron porque había sangre por toda la casa”, agregó Muñoz Morales.

Drama familiar

El jefe policiaco confirmó, además, que la mujer había levantado una pesquisa el lunes por la desaparición de su hijo de 14 años de edad, quien había salido de su domicilio el domingo.

El menor fue localizado el martes en la casa de una de sus tías debido a que había huido por voluntad propia, por lo que permanecía bajo resguardo de su abuela al momento del hecho violento.

Agregó que la oficial contaba con tres hijos y únicamente la menor, que murió en la escena, era la que tenía en común con su actual pareja.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM) informó que se encuentra a cargo de las investigaciones en torno al deceso tanto de los dos elementos de seguridad como de la menor de seis meses de edad.

Hasta ayer por la tarde, esa autoridad investigadora no había determinado la manera en que ocurrieron los hechos, debido a que esperaba la inspección de los cuerpos para ver los impactos y trayectoria.

También informó que el menor, de iniciales A. E. O. R., fue llevado con la abuela materna tras haber sido localizado, y que previo a la tragedia ya había iniciado una carpeta de investigación en torno a la ausencia del menor.

Preocupa salud mental de los agentes

Ante estos hechos, el titular de la SSPM aseguró que de manera inmediata el departamento de Trabajo Social brindó apoyo a los deudos y al resto de la familia.

“Es muy lamentable, sale fuera de nuestro alcance… lo que sí estamos haciendo es estar diagnosticando a nuestros elementos en todo, desde los mandos más altos, hasta el policía que cuida un banco. Les estamos haciendo un diagnóstico a todos, desde que iniciamos la administración ése es el objetivo, reforzar el área de psicología para poder darle seguimiento a cada uno de los elementos por los conflictos que se ocasionan por el mismo trabajo del estrés, del estrés de sus domicilios, tenemos que estar al pendiente de eso, no sé qué detonante pudo haber llevado a esto, pero es muy lamentable en lo personal y para la Secretaría”, expresó.

La coordinación de Seguridad Vial, a través de su vocera, Arlín Vargas, lamentó el hecho y también aseguró que brindará apoyo a la familia.

“Lamentamos los hechos ocurridos esta mañana, destacar siempre la buena labor y comportamiento del agente y externamos las condolencias a su familia”, mencionó.

Fuerte movilización policiaca

Desde que se reportó el hecho, los juarenses se sorprendieron por la movilización policiaca generada, incluso a través de las redes sociales preguntaban lo que había ocurrido.

“No se escuchó nada, nomás sabemos que era una pareja, una policía, un agente de Tránsito y una niña, pero eso lo sabemos porque lo estamos viendo en las redes, no los conocía, porque creo que ellos rentaban ahí, pero supimos que algo había pasado porque se hizo aquí un relajo de policías”, mencionó una de las vecinas de la vivienda.

El acordonamiento de la escena fue casi dos cuadras a la redonda y se observaba una fuerte presencia de elementos de todas las corporaciones, principalmente del Ejército Mexicano.

“No los conocía pero vi lleno de patrullas, motos y mucha gente armada, pero qué triste lo que pasó, si ya no querían estar juntos que cada quien agarre su rumbo pero no se quiten la vida, estamos muy sorprendidos”, expresó Juan Contreras, quien vive a media cuadra del lugar.

“Yo tengo un año aquí y no los conocía, pero la verdad sí me sorprendió mucho porque vi muchas unidades pasar y normalmente aquí es muy tranquilo, es muy raro que pase algo así y ahorita que vi esto sí me sorprendió y más ya sabiendo lo que pasó”, comentó Manuel, otro de los vecinos de la familia fallecida.