Mueren dos hermanos cuando hacían senderismo

Ciudad Juárez.— Dos hermanos de 23 y 25 años de edad fallecieron el fin de semana aparentemente tras caer de un cerro en la Sierra de Juárez, donde practicaban senderismo el viernes.

El hallazgo de los dos cuerpos se generó luego de una amplia búsqueda durante la mañana de ayer en la que participaron amigos y familiares, además de rescatistas de Protección Civil.

Los dos fueron identificados extraoficialmente como Leslie Jazmín y Sergio Manuel Parra Santos, quienes perdieron la vida al caer de una montaña de 300 metros, cercana al mirador Hidalgo.

“Probablemente quisieron llegar a la cima, o lo hicieron, y en su descenso pudieron resbalar”, dijo el director de Protección Civil, Roberto Briones, quien señaló que a reserva de la necropsia de ley que se les practique “no se veía que fuera otra cosa”, en referencia a la causa de muerte.

Los cuerpos estaban muy golpeados, afirmó. Expuso que aun con equipo, los elementos batallaron para llegar a la zona. La recuperación de los cuerpos costó varias horas, mencionó.

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Navojoa, ubicado en el Periférico Camino Real, en donde se encontraban el padre y la madre de las víctimas, y algunos amigos que desde ayer lunes salieron a las 11:00 de la mañana a buscarlos debido a que desde el viernes pasado a las 6:00 de la tarde salieron de su hogar, ubicado en la colonia Revolución Mexicana.

“Desde el viernes salieron de la casa, pero nunca nos dijeron que venían para este lado del cerro, entonces, se vinieron a las 6:00 de la tarde y no regresaron en toda la noche, el sábado no regresaron, y nos salimos a buscar en las delegaciones de la Policía, Fiscalía, en los hospitales, pero nos dijeron que no estaban registrados”, dijo el padre de los jóvenes, Sergio Parra.

Al lugar llegaron familiares de las víctimas, que entre abrazos y llanto consolaban a los padres de los senderistas. Más adelante, se encontraba un grupo de amigos esperando a que los cuerpos fueran rescatados.

Antes de la búsqueda, el domingo, una hermana de las víctimas publicó en su cuenta de Facebook la desaparición de sus hermanos, y fue uno de sus amigos que le dijo que había pasado por el lugar desde el viernes, y vio que le hacían señales con un celular, pero no pensó que eran ellos, por lo que siguió su camino, pero al darse cuenta de la publicación le marcó para decirle que la camioneta estaba en el Camino Real, en el Mirador Hidalgo, parecía la de sus hermanos.

Los padres acudieron el sábado a la Fiscalía para hacer su denuncia, pero les dijeron que debían pasar 48 horas para su búsqueda; sin embargo, el domingo acudieron a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) y a la Fiscala General de la Republica (FGR) para interponer la denuncia por ausencia.

La camioneta fue encontrada cerca del mirador y ya fue retirada del lugar, y también se inició la investigación, dijo el padre.

Fue hasta el lunes que los padres dieron el reporte al departamento de Protección Civil, que mandó rescatistas a la zona para hacer un rastreo.

“Son mis hijos, se cayeron del cerro, y se fueron hasta abajo, según los va a bajar Protección Civil, pero dice que está muy carajo, muy batalloso, dicen que a ver si pueden conseguir un helicóptero, pero quién sabe, dijo el director de Protección Civil a sus muchachos que no se iban a ir hasta que me trajeran a mis hijos”, narró el padre.

Por su parte, Briones Mota informó que se mantiene la hipótesis de que los jóvenes cayeron, por la forma en que encontraron los cuerpos.

Añadió que las personas pudieron llegar a la cima del cerro, que tiene una altura aproximada de 300 metros, y cayeron a los 25 ó 30 metros desde la punta de la montaña.

Comentó que la zona es muy peligrosa y que es común ver a personas practicando el senderismo; sin embargo, en algunos de los casos, no llevan el equipo adecuado como zapatos, casco, mochila y un kit de primeros auxilios.

La zona es peligrosa y ya se han rescatado varias personas de la sierra, pero en el lugar donde sucedió el accidente no se habían registrado fallecimientos, dijo el titular de la dependencia.

Lamentan universidades deceso

El Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) lamentó la muerte de los dos hermanos que se accidentaron en el Camino Real cuando practicaban senderismo e informó que la joven era alumna de esa institución.

“A nombre de la Comunidad Tecnológica y de nuestro director el Mtro. Mario Macario Ruiz Grijalva, extendemos nuestras condolencias a la familia Parra Santos y que pronto encuentren resignación ante ese acontecimiento doloroso”, informó a través de un comunicado de prensa.

Se indicó que Leslie Jazmín Parra Santos era alumna destacada y cursaba segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial.

En tanto, a través de las redes sociales, el equipo de futbol americano de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), “La Casa de los Toros Bravos”, también lamentó el fallecimiento de los hermanos, quienes eran exintegrantes del equipo.

Las víctimas

Leslie Jazmín Parra Santos de 23 años

Sergio Manuel Parra Santos de 25 años