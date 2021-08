Muere migrante por falta ‘de aire’

Ciudad Juárez— Después de viajar desde Honduras hasta Ciudad Juárez con la esperanza de cruzar la frontera a Estados Unidos, el “sueño americano” terminó ayer para Armando Tejeda, quien perdió la vida después de caminar por cerca de dos horas entre los cerros de Anapra y Sunland Park, Nuevo México.

“Era mi primo, subiendo se ahogó, se cansó (…) lo más probable es que le haya dado un paro porque íbamos subiendo y él se quedó sentado, ya no pudo seguir y por más auxilio que le quise dar no reaccionó. Pedí auxilio y me ayudaron gracias a Dios, ya se lo están llevando”, narró Jovani, quien decidió interrumpir su camino para cuidar el cadáver de su primo, a quien le prometió cumplir su “sueño americano” por los dos.

Armando murió en la frontera mexicana, pero su muerte se suma a la de 27 migrantes más que han perdido la vida en el sector El Paso de la frontera estadounidense durante el año fiscal 2021, el cual comenzó el primero de octubre del año pasado; esto representa un aumento del 170 por ciento en comparación con todo el año fiscal 2020, cuando sumaron 10 las víctimas mortales.

Según la información proporcionada por la Patrulla Fronteriza del sector El Paso, una de las 27 víctimas de este año fiscal murió por exposición al frío, cuatro más perdieron la vida en medio del desierto por exposición al calor, cuatro murieron mientras viajaban en un vehículo, y los cadáveres de cinco personas más fueron rescatados de cuerpos de agua tras ingresar al vecino país.

Los agentes estadounidenses localizaron los restos óseos de una persona; dos más murieron en otras circunstancias, uno de ellos al caer del muro fronterizo y el otro fue encontrado ahogado dentro del río Bravo, cuando éste ya no llevaba corriente, mientras que la causa de muerte de 10 personas más en la frontera fue registrada como indeterminada.

Armando murió antes de lograr llegar a Estados Unidos, adonde buscaba ingresar a través de los cerros de Anapra junto a su primo Jovani, quien aunque pudo continuar su camino solo, después de haber recorrido más de 2 mil 700 kilómetros desde Honduras hasta Ciudad Juárez, decidió quedarse para pedir auxilio a las autoridades y resguardar su cuerpo sin vida.

Elementos de la Guardia Nacional fueron quienes avisaron a las autoridades, y subieron entre el camino de piedras para llegar hasta el donde estaba el cuerpo. Debido a la dificultad del terreno, peritos del Servicio Médico Forense (Semefo), militares y periodistas trabajaron en conjunto para poder rescatar el cadáver de entre los cerros.

Aumentan rescates 1,347%

Según los datos de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, a dos meses de que concluya el año fiscal 2021, los rescates de los migrantes en los límites con México han aumentado un mil 347 por ciento en la región, al pasar de 40 a 578 casos respecto a todo el año fiscal 2020 –de octubre de 2019 a septiembre de 2020–.

Muchas de esas personas fueron trasladas a hospitales de El Paso en helicóptero o por los servicios de rescate de la vecina ciudad. El 16 de julio, la Patrulla Fronteriza sector El Paso informó el apoyo de los agentes de Deming y Lordsburg a una mujer migrante.

Los principales puntos de cruce detectados en esta región por las autoridades de ambos países son la zona de Anapra y el Valle de Juárez, en donde las personas migrantes deben subir y luego dejarse caer de un muro de acero de hasta 10 metros de altura, caminar entre los cerros o recorrer hasta por tres días el desierto fronterizo, bajo temperaturas extremas.

Los traficantes abandonan a los migrantes en zonas remotas y peligrosas de la frontera, lo que ha provocado un aumento en el número de rescates, alertó la Oficina de Adunas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Sector El Paso

Año fiscal 2020 Año fiscal 2021

Migrantes muertos 10 27*

Migrantes rescatados 40 579*

Fuente: Patrulla Fronteriza sector El Paso

(*del 10 de octubre de 2020 al 13 de agosto de 2021)