Muere indigente en albergue; llevan más de 10 horas sin atender reporte

Ciudad Juárez— A más de 10 horas de haber reportado sin vida a un indigente quien padecía de sus facultades mentales, personal del albergue Arca de Noe continúa esperando que personal de Servicio Médico Forense (Semefo) acuda por el cadáver.

“Lo tenemos aquí, en el salón donde damos terapia, yo creo murió durante la noche madrugada. Yo lo reporté a las autoridades a las 5 de la mañana que me levanto”, narró el pastor Alberto Rosales Espinoza, director del albergue.

De acuerdo con el pastor se trata de un hombre de aproximadamente 40 a 42 años de edad, de quien desconoce su nombre, ya que se negó a proporcionarlo.

“Primero me lo trajo la policía Municipal, era indigente, entonces me la trajeron una vez pero por el comportamiento no lo pude tener más tiempo y les hablé a las autoridades. Era muy agresivo y se quería desnudar y tocar a los demás. Se lo entregué nuevamente a las autoridades. El sábado me lo trajeron nuevamente, me dijeron que lo recibiera y yo les decía que se lo llevaran a un psiquiátrico, pero me dijeron que lo recibiera e iban a mandar a otra unidad por él a las 11 de la mañana, eran las 6 –cuando lo dejaron-”, pero nunca regresaron por él, relató.

Desde el sábado, el hombre que regularmente se arrastraba, pero “a veces se paraba y se quedaba estático, y tenía problemas psiquiátricos muy graves”, permaneció en el albergue, donde tenía que estar alejado de los demás. Y donde esta mañana lo encontraron muerto.

Al comunicarse con las autoridades acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y posteriormente agentes Ministeriales, quienes describieron como causa de muerte “a determinar”, sin embargo todavía no acude Semefo por el cuerpo.

“Me dijeron que ‘no hay Semefo’, y yo no he podido salir a recabar ayuda para el albergue, aquí estoy con el cuerpo”, denunció el pastor.

Al solicitar información a Semefo sobre el retraso para recoger el cuerpo, se informó que estaban gestionando las diligencias, y que el retraso se debe a que durante el día tuvieron varios eventos violentos. Que en este caso se tienen que apegar a los lineamientos sanitarios y que estaban revisando el caso en coordinación con el ministerio público para ir por cuerpo.