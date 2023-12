Muebles vintage, el sostén de su familia

Ciudad Juárez.- Sergio Jaques Bojórquez encontró en la creación de muebles estilo vintage un trabajo estable para sostener su familia.

El carpintero empezó elaborando muebles que su esposa le pedía para su hogar, pero fue gracias al Expo Bazar Vintage que logró aumentar sus ventas, dijo.

“A mi esposa le gusta mucho ese estilo, por eso esa fue la idea principal de hacer muebles para mi casa, fue como empecé la carpintería, luego vi que era negocio porque le empezó a gustar a la gente, después abrí mi negocio”, contó el entrevistado.

Sergio comenzó por interesarse hace cuatro años en ese estilo de muebles, que también ha ofrecido en el bazar en cuatro ediciones, en donde colocó piezas como una mesa recibidora, bufeteras, comedores, estantes, recibidores y estaciones de café.

“Ya tengo viniendo a cuatro exposiciones; de hecho, aquí he agarrado muchos clientes porque vendo mis muebles, pero luego me piden a parte de lo que se llevan”, comentó.

Los muebles son hechos con puertas de madera reciclada o antiguas, algunas son de madera de pino con acabado mancha mediana y herrería.

“Aquí me sirvió para darme a conocer porque me llegó más trabajo, estos son muebles nuevos de este estilo y se le da el acabado, o los hago con puertas viejas y madera nueva que a la gente les gusta y gracias al impulso que me dieron en el bazar puedo estar estable en mi trabajo”, expresó Jaques Bojórquez.

Concluye la octava edición

Ayer concluyó la octava Expo Vintage, edición Navideña 2023, organizada por emprendedores locales de la frontera.

Claudia Sáenz, una de las organizadoras del evento, dijo que esta fue la última exhibición de productos que se realizó durante este año.

En el 2023 acudieron un promedio de 700 personas por cada edición que se instaló por tres días, en su mayoría fueron clientes frecuentes, mencionó la organizadora.

En el lugar se ofrecieron accesorios, ropa, artículos de decoración para esta temporada como pinos, adornos para las puertas, postres, velas y sets para regalos, por mencionar algunos.

El bazar inició desde el pasado viernes, y estuvo hasta ayer domingo en un horario de 10:00 de la mañana hasta las 20:00 horas, en el Jardín Vivaldi, localizado en la calle Francisco Márquez, 658, en la colonia Partido Escobedo.