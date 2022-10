Movilizan brigadas de salud

Ciudad Juárez.— Personal de la Jurisdicción Sanitaria II ha intervenido con brigadas en la crisis migratoria que atraviesa Ciudad Juárez, encargándose de elaborar un censo para diagnóstico de personas en situación de tránsito, así como de la aplicación voluntaria de pruebas para Covid-19, sífilis, VRL, entre otro tipo de valoraciones, y si consideran que alguien requiere una atención mayor lo envían al Centro de Salud Somos Mexicanos.

En su mayoría han sido atendidas personas procedentes de Venezuela, quienes en su búsqueda de asilo en los Estados Unidos fueron devueltas a México bajo la restricción fronteriza de Título 42. Con tal medida, el vecino país manda de nueva cuenta a aquellos desplazados a esta patria en la espera de una respuesta, y en tanto, los albergues de esta urbe se han visto en aprietos ante la magnitud de gente en esta condición.

Durante su visita del pasado martes 18 de octubre, el secretario de la Secretaría de Salud en Chihuahua, Felipe Sandoval Magallanes, señaló que es una situación preocupante. Aseveró entonces que se trabaja en la revisión del contexto actual para con base en lo que se detecte poder emprender estrategias claras, con el objetivo de garantizar el bienestar humano y velar por que no se generen brotes epidemiológicos.

“Hasta ahorita no hemos tenido ningún repunte, eso es lo más importante. Seguimos monitoreando qué enfermedades tienen y qué pudieran necesitar. No sabemos las condiciones de vacunación, no pedimos el certificado. Ya están yendo médicos a hacer el censo. No podemos estar haciendo brigadas sin saber, debemos saber cuál es la situación para luego establecer los planes de acción dirigidos”, dijo el doctor.

Asimismo, señaló que se mantendrá acercamiento con las diversas autoridades que comprenden la atención al fenómeno de la migración para discutir métodos eficientes de auxilio. Sandoval Magallanes resaltó que lo primero es clasificar a los migrantes de acuerdo con su sexo y edad. Después, determinar si tienen o no SARS-CoV-2 y evitar que haya dispersión de afecciones: diarrea e infecciones respiratorias.