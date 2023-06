Morena, sin armas contra frente opositor: Guajardo

El exsecretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Ildefonso Guajardo Villarreal, consideró que la actual administración federal no ha aprovechado los alcances del T-MEC y aseguró que Morena no tiene votos para competir contra el frente opositor en 2024.

“De cada 100 empresas de Asia 17 se localizan en México, 69 en Estados Unidos, esto quiere decir que no estamos ganando la competencia como deberíamos ganar. Yo cerré con 35 mil millones de dólares al año en inversión directa, el promedio de esta administración ha sido de 32 mil, pero los niveles deberían estar al menos en 70 mil millones de dólares”, apuntó el exfuncionario de visita en la ciudad para impartir la conferencia “Perspectivas de la Economía Mexicana 2023 y 2024”.

Guajardo Villarreal se reunió ayer con empresarios y líderes de organizaciones empresariales y civiles, luego de la conferencia que impartió en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (ICSA).

En ese contexto, el aspirante a la candidatura por la Presidencia de la Coalición PAN-PRI-PRD consideró que Morena no tiene el número de votos en el país para ganar al frente opositor.

“Se demostró que en el 2021 tuvimos más votos que Morena y sus aliados, no estaba MC, pero tampoco se descarta. El ejercicio del poder desgasta y lo único que está haciendo el Gobierno es desmantelar lo poco que se había construido en materia de transparencia, por ejemplo”, señaló.

El exfuncionario reconoció que no tiene un índice de reconocimiento amplio en esta frontera, “necesitamos llegar a todos los segmentos de la sociedad, pero hay segmentos que no me conocen y ése es el trabajo que tengo que hacer”, apuntó.

Dijo que, una vez que se supere el proceso electoral en Coahuila y el Estado de México, la conformación de la coalición opositora se convertirá e un escaparate para todos los aspirantes a la candidatura presidencial, lo que permitirá que crezca su reconocimiento social.

“Una vez que la coalición se conforme nos va a dar mucha exposición. El mecanismo va a dar mucha exposición y va a permitir que la gente evalúe su decisión y en automático ese personaje se convierte en altamente conocido”, consideró.

El miércoles Guajardo dijo, en la ciudad de Chihuahua, que recorre el país para conocer de primera mano las necesidades y problemáticas de los ciudadanos, no sólo como legislador, sino por ser uno de los actores políticos que ha levantado la mano para ser candidato de la oposición en el 2024.

