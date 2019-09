Montan guardias nocturnas vs robos

Ciudad Juárez— Cansados de los robos que aseguran constantemente sufren en sus viviendas y de la poca respuesta por parte de las autoridades policiacas, vecinos del fraccionamiento Las Haciendas, ubicado en el suroriente de la ciudad, han decidido montar guardias nocturnas para evitar que los amantes de lo ajeno ingresen a sus domicilios.

María, habitante del lugar, indicó que desde hace dos meses los robos se hicieron más frecuentes en la colonia, sin embargo a pesar de que algunas de las personas afectadas acudieron ante la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia, el trámite ha sido burocrático y los responsables continúan acechando la zona.

“No es en una calle en concreto, es en todo el fraccionamiento, andan unos chavos de unas bicicletas y se andan metiendo a las casas aun con la gente adentro; son varios muchachos, incluso andan mujeres con ellos y se están metiendo a todas las casas”, mencionó.

Dijo que por eso desde hace dos meses los hombres de las casas de la calle en la que ella vive, de la cual prefirió omitir el nombre por razones de seguridad, salen a los techos a vigilar durante toda la noche, para lo cual hacen turnos de guardia.





‘Tarda mucho en llegar la Policía’

“Y ellos alcanzan a ver cuando se están metiendo a otras casas que no son la calle que están vigilando, o sea, aquí no se han metido porque están ellos vigilando y las patrullas entran pero no hacen nada y eso entran a lo mejor en la semana una vez y aun así viniéndolos a ellos que andan a las 2:00 ó 3:00 de la mañana no los levantan ni nada”, agregó.

Dijo que incluso, cuando la vigilancia nocturna se percatan de un robo en otra calle, han reportado a los números de emergencia pero la patrulla tarda mucho en llegar o incluso, la operadora no contesta.

“Sin embargo a los que andan velando aquí arriba de los techos, los han bajado de los techos para revisarlos, entonces la inseguridad aquí está muy tremenda”.

En la cuadra donde ella vive son seis personas, tres de cada lado de la calle las que hacen guardia todas las noches, para lo cual incluso realizaron una pequeña caseta de madera para cuando llegue el invierno.

Indicó además que los vecinos tienen plenamente identificadas a las personas que ingresan a robar en la zona, se trata de al menos 15 personas que viven en tres casas.

“Ellos pasan por aquí y ven a los que están haciendo guardia allá arriba, incluso una vez iba una muchacha con dos muchachos y les gritaron, a ver si con unos pinches balazos (SIC) no se bajan de ahí, o sea ellos saben, ellos los ven que están en los techos y no se meten por eso, pero pasan por aquí por enfrente, ya es un descaro tremendo”, concluyó.