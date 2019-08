Molesta en Campestre plan de subdivisión

Ciudad Juárez— Vecinos del fraccionamiento Campestre expusieron su molestia por la subdivisión de un predio de 3 mil 589 metros cuadrados, donde existe una residencia, porque temen que se vayan a construir varias viviendas o negocios, y de esta manera pierda plusvalía el sector.

Aseguran que en el sitio hay 120 lotes con más de mil metros cuadrados, que se han conservado así desde el inicio del desarrollo, hace más de 40 años.

La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio autorizó la subdivisión del predio para quedar en siete lotes de 500 metros cuadrados cada uno, en la avenida Campestre, aseguró la titular, Lili Ana Méndez Rentería.

Agregó que la subdivisión se permitió de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano que en esta zona admite lotes mínimos de 300 metros cuadrados para vivienda.

Dijo que por el momento esta es la única solicitud que tiene la dependencia con respecto a ese predio hecha por varias personas, cuyos nombres se reservó por tratarse de particulares.

Los vecinos del fraccionamiento identificaron al empresario Nicolás Fernández como uno de los propietarios de la residencia.

“El fraccionamiento Campestre se fundó con terrenos de mil metros mínimo, y de los cuales deberían dejar jardín y eran terrenos unifamiliares”, expuso el presidente del Comité de Vecinos, quien solicitó omitir su nombre por seguridad.

“En el proyecto que trae el señor Fernández no nomás quiere subdividir, entonces eso va a impactar en la depreciación del fraccionamiento”, añadió.

Aseguró que existe un reglamento interno en el acta constitutiva del fraccionamiento y ahí se menciona que el tamaño mínimo de los terrenos es de mil metros cuadrados.

Indicó que hasta el momento esas reglas se han cumplido por los residentes.

“El asunto es que no sabemos qué clase de vivienda quiera hacer el señor Fernández, quiere hacer departamentos y rentarlos, cosas que van en contra de la subsistencia del fraccionamiento”, mencionó.

Agregó que si esto ocurre, después se va a permitir que se hagan comercios, “va a pasar lo que en muchas ciudades, los fraccionamientos se van convirtiendo en áreas comerciales y la plusvalía va a caer, y al rato va a ser abandonado”.

El vecino dijo que ninguno de los residentes fue consultado sobre la decisión que tomó la Dirección de Desarrollo Urbano para permitir la subdivisión de ese predio, ubicado sobre la calle avenida Campestre y Del Olmo.

Agregó que se tendrán que reunir y decidir qué es lo que harán, “si podemos impugnar esa decisión al Cabildo”.

“La gente que originalmente fue comprando y construyendo sus casas es la gente que quería tener una propiedad que tuviera algún valor, y con el tiempo fuera adquiriendo su valor, de otra manera pierde plusvalía”, comentó.

La directora de Desarrollo Urbano aseguró que los lotes de la propiedad que se subdividió quedaron de 500 metros cuadros, y uno de 588.335.

Méndez Rentería comentó que hasta el momento en la dependencia no existe una queja de vecinos del fraccionamiento Campestre por éste motivo.

“Esta acción urbana cumple con la normatividad vigente”, señaló la directora y mostró lo establecido por el Plan Director de Desarrollo Urbano.

Agregó que Desarrollo Urbano no cuenta con otra solicitud de parte de los propietarios de ese predio subdivido para demoler o construir.

“No hay ningún proyecto constructivo ni demolición de lo existente. No hay un proyecto de construcción sobre estos lotes, no tengo ningún trámite en proceso, no sé qué vayan a querer hacer él o los dueños en su momento”, aseguró Méndez.

Se buscó la versión del empresario Fernández en el fraccionamiento sobre éste asunto, pero no fue localizado.





[email protected]