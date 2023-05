Molesta a clientes Ley Antitabaco

Ciudad Juárez.- El desconocimiento de la población sobre la nueva Ley Antitabaco hace que los empleados y gerentes de los restaurantes y bares con terraza tengan que exponerse diariamente a la molestia de los clientes cuando se les indica que no pueden fumar en esos lugares, de acuerdo con testimonios recabados.

“Justo hoy me pasó una situación así”, dijo Jesús Mesta, gerente general de Bufalucas.

Narró que una persona llegó temprano y sacó un puro para fumar en la terraza, por lo que uno de los meseros tuvo que ser enviado a decirle que tenía que ir afuera del lugar a fumar, lo cual ocasionó su enojo.

“De hecho la gente no sabe de esa ley, le comentó el mesero: ‘no se puede fumar en terraza, si gusta fumar tiene que irse a la baqueta’, lo cual se me hace una tontada por los pocos metros o centímetros que son, y me dice: ¿qué daño te hago de fumar a tres pasos a fumar aquí?, el aire se lo va a traer’, pero le digo que es una ley donde en la terraza no puedo dejarlo fumar”, mencionó.

Dijo que al igual que ese cliente, muchas personas incluso se ponen agresivas con ellos y reclaman que la contaminación es la misma a unos pasos que en la terraza.

En el caso del restaurante que él administra, no puede colocar por decisión propia un letrero, ya que es una cadena.

Además, comentó que el desconocimiento de la ley, que entró en vigor el pasado 15 de enero en todo el territorio mexicano, es mayor para los clientes que vienen de Estados Unidos.

Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que los negocios no contemplan realizar modificaciones a sus instalaciones para tener áreas para fumadores debido a que están limitados con los metros cuadrados, además de que la afectación no es sólo para quienes tienen terraza, sino para todos los restaurantes, ya que tampoco se puede fumar afuera, sino a 10 metros del lugar.

“El tema no nada más le pega al que tiene terraza, a las terrazas les pega el que no pueden servir alimentos y bebidas, que ésa es una afectación directa, pero a los otros que no tienen una terraza o que son simplemente comedores también les pega porque nosotros vendemos servicios, una atención al cliente, y tú no puedes pedirle al cliente que sale a fumar que no esté cerca de tu área porque están solicitando 10 metros de distancia de las puertas de entradas y salidas”, mencionó.