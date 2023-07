Modificarán solo ciclovía de la Insurgentes

Ciudad Juárez.- La única ciclovía a la que se realizarán algunas modificaciones es la de la Insurgentes, afirmó el coordinador de Directores del Municipio, Jorge Arturo Pérez Quezada.

Aseguró que una vez que el Municipio recibió los circuitos de las ciclo rutas que hizo la administración estatal pasada, se han hecho varias revisiones y se concluyó que la única a la que se harán cambios, previo estudio es la que se encuentra sobre la avenida Insurgentes.

“Realmente el tramo que se complica y que ha sido la queja más sentida de la ciudadanía ha sido el tramo de Insurgentes por las diferentes situaciones, sobre todo los comerciantes que sacan sus ventas hacia las calles, los comerciantes o personas que se estacionan sobre las banquetas”, anotó.

Afirmó que el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) elaborará un proyecto de solución que deberá estar listo en dos o tres semanas para presentar al presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

“Entonces la solución no es retirar la ciclovía si no es normar cómo se van a poner los comerciantes, algunos casos sí pondremos trazos alternativos son muy particulares porque sí el flujo vehicular y la dimensión de la calle con la ciclovía no necesariamente es la más segura, aunque cumple con la normatividad, pero hay que tener consideraciones”, indicó Pérez.