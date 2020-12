Modificarán carriles de la avenida Tecnológico

Ciudad Juárez— La Coordinación General de Seguridad Vial dio a conocer que a partir de hoy domingo dos carriles de un tramo de la avenida Tecnológico, frente al Parque Central, tendrán cambios de circulación.

Las modificaciones serán por los trabajos que se llevan a cabo en los pozos de captación de agua, obra a cargo del Gobierno del Estado.

José Luis Sánchez, vocero de la dependencia municipal, dijo que la desviación de dos carriles comenzará unos metros antes de llegar a la calle Pedro Meneses Hoyos, en la circulación de norte a sur.

Como ocurre en obras que se realizan en distintos puntos de la ciudad, Seguridad Vial exhorta a los automovilistas a extremar precauciones en esta zona y se recomienda manejar despacio y con paciencia para evitar accidentes.

Se recomienda sobre todo, dijo Sánchez, conducir con precaución, dejar espacio de seguridad entre vehículos y frenar de manera anticipada.

Asimismo, sugirió tomar como vía alterna hacia el sur de la ciudad el bulevar Óscar Flores.

Comentó que por las obras que lleva a cabo Gobierno del Estado en distintos puntos de la ciudad, la Coordinación General de Seguridad Vial ha dispuesto de estrategias y logística, como es la modificación o eliminación de ciclos de semáforos para hacer más fluida la movilidad, en el caso de Tecnológico y Francisco Villarreal Torres.

Además, dijo, hay oficiales en puntos fijos para orientar a los conductores sobre las modificaciones que se van generando conforme avanzan más obras.

Se exhorta a la comunidad a no salir de casa si no es necesario, atendiendo así las indicaciones a las restricciones de movilidad respecto al semáforo epidemiológico en que se encuentra está frontera. (Luis Carlos Cano C.)

lcano@redaccion.diario.com.mx