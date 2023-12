Modifica un incendio prioridad decembrina

Ciudad Juárez.- La pequeña Paulina abrió un cajón de una cómoda para buscar algunas de las pocas cosas que quedaron luego del incendio que ocurrió el pasado martes en la colonia Durango. Las dos familias buscan un lugar para vivir, pues sólo se quedaron con la ropa que traían puesta.

Entre lágrimas, Magdalena Martínez, una de las afectadas, comentó que esta Navidad será frustrante, pues ella es madre soltera de dos hijos y perdió todo su patrimonio.

“Para esta Navidad no sé qué desear… es algo frustrante, sólo necesito soluciones porque no puedo andar rodando, es la estabilidad de mis hijos, son sus cosas, a pesar de que se paga una renta, no veo yo la solución; no puedo soportar estar durmiendo encima de mis hijos, en una cama individual, es algo totalmente estúpido esto, algo que no vemos claro, no tenía la necesidad de pasar algo así”, manifestó Magdalena.

El siniestro ocurrió casi a las 20:00 horas, en la avenida 16 de Septiembre 3650, y calle Bismuto en una desponchadora, de la que sólo quedaron escombros.

“Fueron pérdidas totales, porque nos quedamos sin nada, yo tenía dos recámaras, la sala y la cocina, se perdió todo”, lamentó.

Las llamas alcanzaron a dos viviendas contiguas orientadas hacia la calle Berkelio, y una farmacia del lado de la calle Bismuto, en donde se quemaron los aparatos de aire; hacia la parte trasera un taller mecánico también sufrió la pérdida de dos camionetas, mencionó la entrevistada.

Entre los hogares afectados se encuentra una casa de dos pisos con seis habitaciones que rentaban Magdalena y Trinidad, de 75 años, junto con su hijo.

“Llegué de trabajar, y fui a hablarle a la señora Triny para darle lo del recibo del agua, pero como no salió me regresé a recostarme en mi recámara, donde empecé a oler a quemado y ya una pared de mi recámara se había cuarteado, y se empezó a meter el humo… cuando salí ya estaba una señora gritando que la desponchadora se estaba quemando, al momento de asomarme vi que ya estaba ardiendo toda la pared”, recordó Magdalena.

Prosiguió: “cuando miré el fuego saqué a mis hijos y me regresé por la señora, porque ella ya estaba dormida; no hubo chanza de nada, todo ardió en menos de cinco minutos, la señora salió descalza y no traía chamarra, mis hijos también salieron descalzos, todo se quedó adentro”, relató Magdalena.

La afectada dijo que los propietarios del lugar las han apoyado con alguna ropa y otras cosas, sin embargo, lo que desean es que se hagan responsables de todas las pérdidas.

“No hemos tenido el apoyo como es, sólo nos han dado ropa, pero dónde vivir no, yo he tenido que pedir dónde quedarme, quién me ayude; ahorita apenas conseguí un cuartito con una cama individual en donde dormimos los tres en la colonia Lázaro Cárdenas, me lo prestó un conocido”, narró la entrevistada.

A su vez, Trinidad dijo que está viviendo con una hija, y, aunque ha recibido apoyo por parte de amigos de ella, lo que busca es un cuarto para quedarse a dormir.

“No nos ha llegado nada de aquí, todo se me quemó, mis papeles… ahorita estoy viviendo con mi hija y me ha llegado ayuda de los amigos, me van a llevar un comedor, una cama, un refrigerador, pero ¿dónde lo meto?, lo que necesito es un cuarto, una casa, no puedo vivir amontonada, y yo ya estoy desesperada, lo que quiero es tener en dónde vivir”, expresó.

Comentó que ella es pensionada y su hijo trabaja en un taller mecánico, una actividad que está condicionada a la demanda de clientes.

“Para esta Navidad será mucho muy distinto, pero espero la solidaridad de la gente, fue un gran susto, ahorita tengo un dolor de estómago, se me doblaron hasta las corvas al ver que las llamas ya venían hacia mí”, relató Trinidad.

Todos perdieron

Valeria Calzada, quien es nieta de Margarita Mendoza, propietaria de la casa, dijo que en el siniestro todos salieron perdiendo, pues su abuela rentaba el negocio y la casa, y a pesar de lo sucedido está pidiendo ayuda para recolectar cosas personales y electrodomésticos para las afectadas.

“Lo hago por apoyar a la dueña que es mi abuela y a ellas, porque no es culpa de nosotros ni de nadie, porque mi abuela como dueña también perdió porque todo se tiene que tumbar”, dijo.

La dueña de la propiedad lamentó que el esfuerzo de su trabajo se haya perdido en el siniestro.

“Esto lo compré con mi liquidación que me dieron de mi trabajo en el 2008 de la maquila, con esto compré aquí, y miren lo que quedó”, externó Margarita.

Si usted quiere ayudar a las familias puede comunicarse al teléfono (656) 835-4757. (Verónica Domínguez / El Diario)

vdominguez@redaccion.diario.com.mx