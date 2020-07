‘Modelo híbrido evidenciará desigualdades’

El modelo “híbrido” que autoridades educativas están planteando para desarrollar el próximo ciclo escolar vendrá nuevamente a evidenciar las grandes inequidades en la educación de los niños en esta frontera, señaló Catalina Castillo, activista defensora de derechos humanos de la infancia.

Al insistir en que sigue habiendo altos niveles de pobreza en las familias, situación que las limita a adaptarse a los requerimientos tecnológicos que pide la educación a distancia, presentó ayer datos de la consulta a niñas, niños y adolescentes “#InfanciasEncerradas”, que presentó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México durante la contingencia sanitaria.

Esta consulta evidencia que, a nivel nacional, sólo en el 21 por ciento de los hogares con niños, los padres señalaron que tuvieron problemas para continuar con las clases a través de esta modalidad, además de que los menores están más expuestos a la posibilidad de ser víctimas de violencia y violencia de género.

Además, según la ENCOVID19Infancia lanzada en mayo de 2020, en el 34 por ciento de los hogares en donde habitan niños y adolescentes han aumentado las discusiones y tensiones.

Dichos datos muestran que éste es uno de los aspectos más importantes que se deben considerar en los riesgos que viven niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria, principalmente enfocada a su condición de encierro.

Asimismo expone que a pesar del encierro, los casos confirmados de niños y adolescentes con Covid-19 se han incrementado de manera significativa, pasando de 84 el 12 de abril a 5 mil 242 para el 29 de junio; es decir, que en 11 semanas se multiplicaron por 63.

‘Los maestros son los grandes ausentes’

Sobre las clases a distancia, que entre abril y junio pasado se desarrollaron a través de plataformas como Zoom, WhatsApp y Facebook, así como televisión abierta y cuadernillos físicos que se entregaron en comunidades marginadas, Castillo señaló que, incluso, “las y los maestros son los grandes ausentes en la vida estudiantil, con mínimas capacidades para el manejo de contenidos educativos presenciales, menos hoy en redes o plataformas”.

“Las niñas y niños necesitan acompañamientos presenciales de las personas adultas y yo no he visto ninguna propuesta por parte del Gobierno para resolver esto sobre campañas de sensibilización, de educación y limitación del virus en las comunidades donde no se tiene acceso a medios digitales, que son casi más del 70 por ciento de la población”, agregó.

“Creo que ahí es donde está la ausencia de las y los maestros. Y las actividades que realizaron durante el encierro fueron las tareas domésticas y las tareas de la escuela”, añadió. Al respecto, indicó que ayer la Organización Popular Independiente inició con una serie de campamentos de verano con el propósito de preparar a los menores de cara al inicio del ciclo escolar nuevo, a través de una campaña educativa de prevención del coronavirus.

