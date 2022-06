‘Mitigará vacunación impacto de quinta ola de Covid aquí’

Ciudad Juárez.— La quinta oleada de Covid-19, advertida en el país por el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, mitigaría su letalidad en Ciudad Juárez ante el índice de personas vacunadas, manifestó el Colegio Médico. Aun así, a través de su presidente, Alonso Ríos Delgado, el gremio resaltó que es necesario evitar el virus, toda vez que éste está ligado a la generación de múltiples enfermedades añadidas y trastornos mentales.

De acuerdo con cifras facilitadas por la Secretaría de Bienestar, en el municipio se han puesto 2.7 millones de dosis contra el SARS-CoV-2. En números exactos van 2 millones 729 mil 703 biológicos colocados, los cuales se dividen en cinco fórmulas: Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Moderna y Johnson & Johnson (J&J). Por ello, el profesional en Medicina expuso que habría menos decesos de haber un embate considerable.

“Afortunadamente, Ciudad Juárez tiene uno de los mayores índices de vacunación y esto se ha visto reflejado en que las personas que están saliendo positivas presenten sintomatología de leve a moderada. Esto no quiere decir que deje de ser importante el contagiarse. Tenemos que seguir manteniendo todas las reglas de prevención, porque la Covid-19 ha repuntado en nuestra ciudad”, manifestó Ríos Delgado.

Riesgo continúa

Externó que la patología puede dar pie, entre otras dolencias, hasta a cardiopatías e isquemia en el cerebro, que pueden llegar a ser mortales. Incluso, han existido casos de la detonación de hipertensión y diabetes. “Covid-19 no llegó sola, está dejando enfermedades que antes no tenían las personas”, resaltó el galeno, por lo que instó a la comunidad a mantener el empleo de la sana distancia, la higiene y el cubrebocas.

Oficialmente, en esta localidad se han aplicado un millón 730 mil 570 inyecciones de la marca Pfizer, además 916 mil 509 de AstraZeneca, 26 mil 841 de CanSino, 25 mil 783 de Moderna y 30 mil de la J&J. Con base en tales datos del Gobierno federal, el doctor manifestó –como lo enfatizó antes López-Gatell– que el impacto del coronavirus, en cuanto a intubados y decesos, sería menor de continuar el ascenso.

“Hacemos el exhorto, un llamado a la población. No son tiempos de relajarse demasiado y más ante los grandes eventos masivos que se esperan en la ciudad. Se pueden presentar otro tipo de complicaciones que no son respiratorias, pero son importantes: en corazón, cerebro, hígado o riñones (…) Como ciudadanos no hay que bajar la guardia para evitar características de tal índole”, puntualizó Ríos Delgado.

2.7 millones de vacunas se han aplicado aquí

Por marca:

Pfizer: Un millón 730 mil 570

AstraZeneca: 916 mil 509

CanSino: 26 mil 841

Moderna: 25 mil 783

Johnson & Johnson: 30 mil

Fuente: Bienestar