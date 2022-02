Mitigar el frío, una tarea complicada

Ciudad Juárez.— Las bajas temperaturas, como las que se han presentado en los últimos días en la ciudad, han ocasionado serios problemas para las familias que viven con escasos recursos, pues el poder encontrar los insumos necesarios para mitigar el frío es una tarea complicada.

Tal es el caso de doña Guadalupe Escobedo, una mujer de la tercera edad que vive junto a su esposo, el señor José Luis Castro, en la colonia Pánfilo Natera, donde la reciente nevada en la ciudad los sorprendió tanto que les fue difícil conseguir leña para mantener su hogar templado ante las congelantes temperaturas.

La pareja es apoyada por sus vecinos que en ocasiones les brindan alimento, pues conocen su difícil situación. Doña Lupita, como le dicen de cariño, se dedica a hacer costuras para obtener dinero para su hogar, mientras su esposo cuida de sus gallinas, que también les proveen de alimento.

Cuando hay ingresos, los adultos mayores acuden a una maderería que está cerca de su colonia para comprar un poco de leña para su calentón, que aunque es pequeño, les ayuda a mantener su hogar a una buena temperatura.

“Yo me dedico a hacer costuras, como bastillas de pantalón o arreglos a las prendas porque no hay otra más que pueda hacer para sacar dinero. Mi esposo ya no puede trabajar y vivimos de lo que Dios nos concede con el apoyo de la gente, hay veces que nos traen un taco”, dijo Guadalupe.

Explicó que en los momentos difíciles que no tienen ingresos buscan la manera de salir adelante, como con la reciente nevada que los obligó a salir para conseguir la leña, misma que consiguen a 30 y 40 pesos el costal.

“Ahorita que se está descongelando la nieve está más feo el frío, pero ahí la estamos pasando porque sí es complicado salir a buscar la leña… pero qué más le hacemos, tenemos que buscar la forma. Hay veces que cuando hace mucho frío, nos dura solamente dos días la leña porque la casa se pone muy helada”, dijo la entrevistada.

Lupita mencionó que aunque su situación es complicada, en su hogar no faltan frijoles y sopas qué comer, o personas quienes los apoyen para salir adelante.

Si usted desea apoyar a doña Guadalupe Escobedo y su esposo José Luis Castro, puede comunicarse al teléfono 656-234-4553.