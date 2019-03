Mitigan el hambre con donativos

Ciudad Juárez— Al menos mil familias que habitan el área del Kilómetro 29 de la carretera a Casas Grandes y que han sido identificadas como de escasos recursos mitigan el hambre gracias al Banco de Alimentos de la Fundación Zaragoza.

Aunque algunos dicen no recordar cuándo fue la última vez que estuvieron en un restaurante, y otras jamás han conocido uno, lo que todos dicen si conocer, son los largos días sin alimento debido a la falta de recursos en sus hogares.

Ejemplo de ello es la familia Jiménez Rentería, que desde hace siete años ha sufrido escasez económica tras el nacimiento de una de sus hijas con retraso psicomotor.

“Yo me dedico al hogar, mi esposo es operador en la maquila y yo por ella (su hija) no puedo trabajar porque necesita estar yendo a terapias”, dijo Alicia Rentería Arévalo, quien contó que la inesperada situación viene acompañada del pago de terapias y transporte, lo que implica un gasto muy significativo.

Esta familia consta de siete integrantes de los cuales sólo tres trabajan, dos de ellos en maquiladora y el hijo mayor en una desponchadora. Entre todos el ingreso alcanza los mil 300 pesos con los que se paga renta, luz y algo de despensa.

La madre de familia explicó que de no ser por el banco de alimentos no podrían comer yogur, carne y otros productos en su hogar, pues ese tipo de gustos se esfuma al tener que pagar medicinas y tratamientos.

Los Jiménez Picasso son otra familia que también debe vivir entre las carencias y hasta la falta de alimento. Los seis integrantes duermen y conviven en dos cuartos que construyó un grupo cristiano hace dos años, y se reúnen para comer en un pequeño cuarto de madera en el exterior de sus habitaciones.

María Angélica Picasso, madre de familia, narró que su situación económica vino en declive cuando ella fue diagnosticada con un tumor en el pecho y después con diabetes mellitus, por lo que de dos salarios que se perciben en el hogar, uno es para comprar su tratamiento de insulina y el otro para la vivienda.

“De repente sí es muy difícil porque están estudiando y trabajan a la vez y a penas salimos con los gastos de la ruta y del lonche que se gasta. Yo en el banco ya tengo tres años y me apoyaron mucho”, comentó.

“Antes se me hacía más fácil todo pero con lo que reportan mis hijos y mi esposo, apenas salimos a la semana. Hay días que no hay tortillas o no hay frijol. Sí nos hemos quedado sin comer o a veces batallando hasta dos semanas”, dijo.

Para entretenerse la familia acarrea piedras del monte con las que construye la barda de su casa, y también salen a jugar a la pelota, pero jamás contemplan gastos para paseos fuera de su casa.

“Salimos nomás al Smart a comprar el mandadito y ya de ahí regresamos por la inseguridad también, porque deja uno mucho sola la casa y ahorita andan viendo quién deja la casa sola para robar y lo poquito que tenemos ¿para que nos lo roben? Pues no”, expresó.

También un problema de salud ocasionó la falta de alimentos a la familia Franco Soto, pues únicamente trabajan dos de los cinco integrantes, el papá en la obra y la hija mayor en un rancho de la zona, trabajos por los que perciben un ingreso de aproximadamente mil pesos.

La mitad de ese dinero es invertido en Ana María Franco, madre de la familia, que tiene una hernia de disco en la columna lumbar desde hace seis meses, y la otra mitad debe estirarse lo más posible en diversos gastos.

“Sí hemos batallado pero con mi estado no habíamos estado tanto así”, mencionó, y agregó que la mayor necesidad de su hogar es un refrigerador.

“Aquí para entretenernos mi hija dibuja, mi hijo planta afuera, mi otra hija se la pasa trabajando y yo hago mi quehacer. Ahorita no hacemos nada juntos porque mi esposo llega tarde y no salimos a ningún lado”, contó Soto.

Estas familias son beneficiadas cada martes con una despensa que dicen “es una bendición” para poder sobrellevar su semana hasta volverla a recibir.





