Mitiga ‘monzón mexicano’ condiciones de sequía

Ciudad Juárez.— La relevancia del “monzón mexicano” en la mitigación de las condiciones de sequía que arrastra Chihuahua y el aumento a más del doble del presupuesto proyectado para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2023 fueron algunos de los temas abordados ayer en el “Segundo Precongreso de la Asociación Mexicana de Hidráulica”.

Sobre el primero, César Triana Ramírez, de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), señaló que, si bien se han dado “declaraciones en el tema de la siembra de nubes”, las precipitaciones atípicas registradas este verano son parte del citado fenómeno meteorológico.

“Podemos hacer que una nube crezca a través de partículas, en este caso yoduro de plata… en el cual se va condensando el vapor de agua, y va creciendo la nube, eso se puede hacer; pero, en el tema de lluvia artificial, lo que al día de hoy el humano no puede controlar es el viento”, dijo Triana, meteorólogo, al ser cuestionado por el moderador sobre el programa de estimulación de lluvias –anunciado por el Gobierno federal–.

“Entonces, podemos de alguna manera hacer que una nube se cargue, pero no podemos decir ‘llueve aquí’, ésa es la parte que no se puede controlar, no hay nadie en este mundo al día de hoy que pueda controlar la circulación general de la atmósfera, por tanto las condiciones de precipitación que se han dado en Chihuahua están asociadas a una circulación estacional llamada monzón”, agregó el también exfuncionario de la Conagua durante el panel titulado “Sequía e inundaciones”.

Sobre el presupuesto de esta dependencia del Gobierno federal, el economista Hugo Rojas Silva expuso que el Proyecto de Egresos de la Federación para el año próximo prevé 68 mil 485 millones de pesos, más del doble de los 33 mil 916 de 2022.

El aumento, agregó el expositor –director general de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México–, está concentrado en los proyectos de inversión para infraestructura de potabilización, alcantarillado y saneamiento, así como para la modernización de riego y temporal tecnificado.

En el mismo gasto, mostró Rojas, también se observa un incremento de 2 mil 145 a 3 mil 427 millones de pesos en el programa de subsidios Proagua, que se distribuye entre las entidades federativas.

“Tiene mucho impacto en la inversión del subsector puesto que México normalmente tiene una historia de mayores inversiones por parte del Gobierno federal”, dijo Rojas, que expuso de manera virtual sobre finanzas en esta materia.

En su participación, planteó también que los organismos operadores “se han enfrentado desde hace décadas al cobro de tarifas por debajo del costo de producción”, y que por ese motivo hay rezago en mantenimiento, rehabilitación, reposición y modernización de infraestructura, entre otros aspectos.

Alistan Cumbre Binacional

El encuentro de expertos –organizado por la JMAS y la Junta Central de Agua y Saneamiento– continúa hoy y mañana con la “Primer Cumbre Binacional del Agua”, para la que están programadas ponencias sobre las cuencas hidrológicas transfronterizas, variabilidad y cambio climático, acuíferos sobreexplotados, tratados internacionales y otras.