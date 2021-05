Minimizan quejas sobre recolección de basura

Ciudad Juárez— Las quejas por fallas en la recolección de basura no son reales, y se deben a otros factores diferentes al servicio, aunque pueden presentarse casos aislados, aseguró el gerente general de PASA, Héctor Zamora Aguilar.

En este medio de comunicación se han recibido reportes en los últimos días de vecinos de colonias como la Azteca, donde aseguran que el camión está pasando una vez a la semana, de los tres que corresponden.

Además en Misiones del Real, Campanario, Salvárcar y fraccionamientos aledaños al Seguro Social nuevo, “el camión pasa una vez cada dos semanas y provoca tiradero de basura y con perros de la calle que la tiran”, manifestó Enrique Jiménez, lector de El Diario.

El gerente general de PASA, empresa que tiene la concesión del servicio, aseguró ayer que junto con personal de la Dirección General de Servicios Públicos municipales han recorrido algunas colonias donde se han presentado quejas en medios de comunicación masiva y no existen tales denuncias.

Mencionó que por ejemplo han acudido a las colonias Guadalajara, Galeana, Independencia 2, División del Norte, Acacias, Parajes del Valle y Castillo Peraza.

“Nos dimos a la tarea con Servicios Públicos de recorrer esas colonias y tengo escrito de Servicios Públicos, que nos acompañó punto por punto, y no existía tal queja, no estaba sucio, no estaba tirado”, mencionó.

Aseguró que las 134 rutas de PASA están trabajando de manera normal y que desde mayo aumentó el número de toneladas de basura que levantan diariamente, ya que antes se recogía un promedio de mil 300 toneladas, y ahora son mil 450.

“Estamos trabajando normalmente, sabemos que en el entorno hay factores que generan vicios en la información”, manifestó.

Zamora no descartó que haya casos aislados y pidió a los ciudadanos hacer sus reportes del servicio al 072, en el cual aseguró que hasta ayer no se habían registrado quejas.

“Ahorita no hay ningún problema, somos parte de factores que hay en el ambiente y tenemos que entender que nos tomen como ejemplo”, manifestó.

