Minimizan intrusión de policía de Texas a Juárez

Ciudad Juárez.- El delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, minimizó la intrusión de un agente de la Policía de Texas armado en territorio mexicano y afirmó que no se trató de “un caso peligroso o grave”.

“Es un incidente derivado de la vecindad que tenemos, de la cotidianidad que tenemos, con la que se vive y que no pasa a mayores. La persona a la que perseguían fue revisada en sus pertenencias en la aduana y no se encontró ningún delito qué perseguir, es decir, no se trataba de un caso peligroso ni grave”, dijo.

PUBLICIDAD

La madrugada del sábado usuarios de redes sociales compartieron un video en el que se observa cómo un elemento del Departamento de Seguridad Pública ( DPS) de Texas cruzó a la aduana mexicana en el puente ‘Libre’ para detener a una persona que había perseguido hasta ese punto.

De acuerdo con la grabación publicada en Facebook por un usuario de puentes fronterizos, un hombre con camiseta roja y pantalón azul de mezclilla fue esposado en el suelo por el agente estadounidense y luego sentado en el interior de su vehículo, un Dodge Charger rojo, para ser interrogado.

Mientras, elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración que custodiaban el puerto observaban la escena y hacían llamadas por teléfono celular, pero no intervinieron en la detención durante el video.

La grabación termina de manera repentina, sin dar conclusión sobre la detención del hombre o si fue liberado. Tampoco se distinguen los números económicos de la patrulla, sino solamente una silueta dorada del estado de Texas, en la puerta del vehículo de color negro y torretas oficiales que se encontraba sobre suelo mexicano.

Loera de la Rosa consideró que la penetración policiaca “se debe a la ignorancia o falta de pericia para poder retornarse”, por parte del elemento policiaco estadounidense y reconoció que hubo “fallas en el protocolo” de parte de la autoridad mexicana.

“Lo que tiene que ver con los elementos de Aduana, pues es que no lo consideraron un caso grave, no necesitaron mayor protocolo por tratarse de un asunto sin relevancia”, comentó el funcionario federal.

Los internautas que interactuaron con la publicación recordaron ocasiones pasadas en que elementos de las Fuerzas Armadas de México han entrado por accidente en suelo estadounidense y han sido detenidos, u ocasiones en que sucedió lo contrario, con agentes de aquel país cruzando a México con armas.

Señalaron que se está “violando la soberanía del país” al entrar con armas a suelo mexicano.

“Guardia Nacional sirven de ‘Edecanes’ figuras decorativas ahora están peor que los antiguos aduanales, tienen instrucciones de ‘no intervinir’ contra el crimen organizado, o sea, no sirven mas que para extorsionar” (sic), mencionó una de las personas que interactuaron.

La Guardia Nacional no ha emitido un posicionamiento al respecto o informado detalles de este incidente, mientras que el DPS se encuentra trabajando en el esclarecimiento del caso para dar a conocer la situación, sin que hasta el momento del cierre de esta edición se haya compartido comunicado alguno.

Loera de la Rosa agregó que este tipo de casos siempre llaman la atención pero “cuando la misma cosa sucede del otro lado, no hay la misma amabilidad, se trata con más rudeza. Finalmente no pasó nada, no se trata pues de algo mayúsculo la persecución que tenían. Desconozco por qué lo perseguían, seguramente fue un tema de tránsito, porque la persona fue registrada y no había nada qué perseguir en territorio mexicano y se le permitió el paso y al oficial del estado de Texas se le permitió que regresara a su país”, subrayó.