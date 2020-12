Militares y médicos aplauden a recuperado de Covid

Omar Morales/ El Diario de Juárez Omar Morales/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Entre aplausos de militares y héroes de salud, Jesús Hernández, tuvo su alta tras vencer al Covid-19 dentro de la Unidad Operativa de Hospitalización del 9no Regimiento de Caballería, con 48 camas.

Se convirtió en uno de los más de 10 mil 014 recuperados en la frontera, según Salud del Estado, que equivalen al 45% de 22 mil 125 casos locales acumulados, por lo que agradeció las atenciones.

“Me salvaron la vida, ya sentía que no la iba a librar, pero gracias a los doctores, a Dios, a las enfermeras estoy todavía respirando (…) La vida no tiene precio y me la salvaron”, dijo el ciudadano.

Tras luchar contra el Sars-CoV-2 logró evitar aunarse a la cifra de 2 mil 171 difuntos en esta urbe; advirtió a la ciudadanía. Llamó a que mantengan la sana distancia, higiene y cubrebocas por cautela.

“Yo no salía para nada a la calle, me tenían con cuidado (en casa), me traían mis cosas. ¿Cómo me llegó (el virus)? No supe. De repente me sentí mal, mal y mal”, puntualizó el hombre a la población.

A nivel estatal, de acuerdo con la dependencia, han sido 39 mil 446 los contagios confirmados, de los cuales han muerto 3 mil 653 personas y recuperado -como es el caso- 21 mil 006 al momento.