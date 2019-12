Ciudad Juárez— El presidente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán, advirtió que la operación del proceso de reposición de las asambleas distritales ordenadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el próximo año se verá afectado por la devolución del 75 por ciento de su financiamiento público.

“En el partido a nivel estatal nos manejamos con las prerrogativas estatales, el nacional no nos aporta recursos, pero hay gastos extraordinarios que vienen en los que sí se necesitará el apoyo del nacional, como congresos o la realización del proceso de elección interna; tendremos que autolimitarnos poquito más”, dijo.

“De alguna manera le tendremos que hacer y seguramente la misma militancia tendrá que asumir costos en el próximo proceso”, adelantó.

El martes la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, presentó ante el INE la renuncia formal al 75 por ciento de las prerrogativas que recibirá el partido durante el próximo año.

Incluso el representante de Morena ante el INE, Carlos Suárez, advirtió que podría haber problemas en la operación del partido por devolver las tres cuartas partes de su financiamiento público.

Chaparro Payán agregó que cada asamblea en el estado tuvo un costo de 250 mil pesos y que, al menos una parte de ese gasto lo realizó el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, “lo que gastamos en las asambleas pasadas fue lo mínimo que podíamos gastar, fue una combinación los gastos dirigidos para quienes presiden las asambleas, el traslado de militantes de otros municipios como en el distrito 02, alimentación de los asambleístas, papelería, banda ancha de Internet”.

El dirigente también consideró que, a un año del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, no todos en Morena están en la misma sintonía que el Ejecutivo federal, incluyendo a la dirigencia nacional de su partido.

“Hay que reconocer que no es fácil uniformar la visión de toda la gente con diferente formación política, lo vemos en la actuación de las mismas dirigencias. La misma dirigencia nacional no lo tiene muy claro; esta conducta de aferramiento en el poder demuestra que no estamos en sintonía con lo que hemos venido planteando”, comentó.

“No tenemos por qué aferrarnos a un espacio, empezando por la dirigencia nacional que no entiende que lo que tenemos que hacer es ayudarle al presidente en la cuarta transformación”, agregó el dirigente que terminó su período de presidencia estatal en noviembre pasado, pero de facto continúa al frente del partido en Chihuahua.

Morena tendrá un Congreso extraordinario el próximo 26 de enero en el que se decidirá cuál será el método de elección para la renovación de la dirigencia nacional del partido y se analizará una nueva convocatoria para iniciar el proceso de elección interna que invalido el tribunal federal electoral en octubre pasado.