Migrantes solteros se quedan en la calle

La llegada de cientos de personas migrantes a Ciudad Juárez durante la última semana ha provocado que grupos de ellas tengan que dormir a la intemperie, debido a que los refugios le dan prioridad a las familias con niñas, niños y adolescentes (NNA).

El colombiano Michael y los venezolanos Jorjan y Darwin llegaron el martes 8 de agosto a bordo del tren de carga y desde entonces tuvieron que dormir en las calles de la frontera, de donde continuamente eran corridos por la Policía, sin encontrar albergue, hasta que ayer fueron canalizados a un espacio humanitario.

“Queremos entrar legales”, dijo Jorjan, de 22 años, al pedir asesoría a activistas de Iniciativa Catedral para que revisaran su registro realizado a la aplicación móvil CBP One, a través del cual buscan ingresar a Estados Unidos en busca de refugio.

“Íbamos pa’ Matamoros pero se nos complicó, nos informaron que estaba delicado allá y por seguridad nos vinimos por acá”, dijo Jorjan, quien hoy cumple un mes y cinco días migrando desde Colombia junto con Michael, de 26 años.

Los sudamericanos narraron que llegaron el martes a la ciudad, pero debido a que no viajan con niños tuvieron que dormir en la calle, “porque le dan prioridad a los niños y familias, y uno como es hombre soltero pues hemos dormido por ahí en el parquecito, pero uno está durmiendo y llegan los policías y paran a uno, luego uno se va pa’ aquel lado y mandan a uno pa’ acá. Y así, no está uno quieto… nada más corren a uno”, narró Darwin, de 32, quien se les unió en el camino.

Sin saber todavía a qué albergue serían trasladados, los tres hombres dijeron esperar tener Internet inalámbrico para realizar su registro, y en el caso de Darwin poder salir a trabajar, ya que parte de su familia se quedó en Panamá debido a la falta de recursos para continuar con el viaje.

De acuerdo con las últimas cifras del Consejo Estatal de Población (Coespo), hasta el viernes 4 de agosto los 25 espacios humanitarios registrados en la ciudad se encontraban al 70 por ciento de su capacidad, con un total de mil 800 personas albergadas, pero se trata de espacios destinados principalmente para familias con NNA.

“Hay espacio tal vez en la Red de Albergues, pero yo no sé cómo está la coordinación, que no hace que esta gente vaya a los albergues; (Centro Integrador para el Migrante) Leona Vicario, ‘Kiki’ Romero, Casa del Migrante están llenos, son con los que nosotros trabajamos, a los que les mandamos gente y están llenos. La Red de Albergues no sé cómo la manejan”, señaló Cristina Coronado, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano en Ciudad Juárez y del comedor de la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe.

La activista destacó que las personas que acaban de llegar a la ciudad y que se tienen que quedar en la calle son las más vulnerables. (Hérika Martínez Prado)