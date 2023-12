Migrantes siguen creyendo rumores

Los rumores de que Estados Unidos recibiría a las personas en situación de movilidad en el marco del Día del Migrante y el supuesto final de la aplicación CBP One en 2023, ha provocado que cientos de migrantes crucen la frontera de manera irregular durante las últimas semanas.

Ante la falsa información que circula en redes sociales y “de boca en boca” entre los migrantes, autoridades y organizaciones les pidieron que no se dejen engañar.

“La aplicación CBP One no se suspenderá. El rumor de que cerrará al terminar el año es falso. No te dejes engañar”, publicó ayer en sus redes sociales la organización internacional HIAS en distintos idiomas.

Migrantes narraron ayer que en iglesias de la ciudad algunas personas esperaron el 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, para acudir al bordo fronterizo y entregarse a las autoridades estadounidenses, tras el rumor de que tendrían mayores beneficios por ser “su día”.

Sin embargo, la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso hizo un llamado a los migrantes para que ingresen a Estados Unidos de manea regular, a través de una cita por medio de la aplicación móvil CBP One.

La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) envió vuelos de expulsión a Venezuela, América Central, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú y Corea del Sur.

Las deportaciones incluyeron a adultos solos y unidades familiares, quienes habían ingresado de manera irregular a Estados Unidos a través de distintas fronteras.

“Si un ciudadano extranjero llega y no tiene un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos, será procesado y expulsado rápidamente, de conformidad con las leyes estadounidenses”, advirtió el gobierno estadounidense.

